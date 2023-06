Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 10:41

De kansen op een langer verblijf van de Grand Prix van België in de Formule 1 lijken aanzienlijk te zijn toegenomen. Het leek erop of we in 2023 wellicht de laatste editie van de race in Spa-Francorchamps zouden gaan krijgen, maar de Formule 1 zou de stekker hebben getrokken uit de onderhandelingen met Zuid-Afrika. De race op het Afrikaanse continent zou de wedstrijd in Spa vervangen, maar dat lijkt voorlopig niet door te gaan.

Hoewel de coureurs en de teams lovend zijn over de baan in de Belgische Ardenne, is in het huidige tijdperk Formule 1 vooral de vergoeding die een organisator betaalt aan de sport, van doorslaggevend belang. De sport zit wereldwijd in de lift en het prijskaartje voor het organiseren van een evenement is ook enorm gestegen. De toekomst van de wedstrijd in Spa-Francorchamps stond al lange tijd op de tocht, maar door het wegvallen van Zuid-Afrika, kan het land hopen op een langer verblijf op de Formule 1-kalender.

Politieke redenen

De Britse tak van Racingnews365 meldt dat de Formule 1 de plannen om terug te keren naar Zuid-Afrika heeft stopgezet vanwege politieke redenen. Het was de bedoeling om vanaf 2024 terug te keren naar Kyalami, waar de laatste Formule 1-race in 1993 werd gehouden. Promotor 777 had het evenement nieuw leven ingeblazen en ook Lewis Hamilton had zich sterk uitgesproken voor een terugkeer naar het Afrikaanse continent. Maar dat lijkt er niet te komen, omdat Zuid-Afrika zich zou hebben aangesloten bij Rusland.

Spa-Francorchamps blijft?

De koningsklasse heeft vorig jaar - na de inval in Oekraïne - alle banden met Rusland verbroken en ook de Grand Prix in het land ging niet door. Zuid-Afrika heeft zich echter aangesloten bij het regime van president Poetin en dat zou volgens het medium de reden zijn geweest dat de sport nu zijn handen van een terugkeer aftrekt. Het plekje dat Zuid-Afrika op de kalender zou gaan overnemen, was die van de Belgische Grand Prix en die lijkt nu dus 'gewoon' op de kalender te blijven.