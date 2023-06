Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 08:41 - Laatste update: 09:17

Sportmarketeer Chris Woerts verwacht dat Ziggo een serieuze poging zal gaan doen om de Formule 1-uitzendrechten vanaf 2025 weer naar de zender te halen. Volgens Woerts heeft Viaplay met de aanschaf van de rechten 'gegokt en verloren' en staat de voormalig uitzendgemachtigde met smart te wachten om alles weer in ere te gaan herstellen.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat de Zweedse partij in zwaar weer zit. De streamingdienst heeft zulke tegenvallende cijfers geboekt, dat topman Anders Jensen heeft plaatsgemaakt voor een opvolger. Viaplay zendt niet alleen de Formule 1 uit, zo is onder anderen ook het darts te volgen via de partij en zendt het ook de Engelse Premier League uit. Eerder had Viaplay de doelstellingen al naar beneden toe bijgesteld. De advertentie-inkomsten zouden namelijk met zo'n 12 tot en met 16 procent dalen, maar ook de groei van het aantal abonnees zou tegenvallen.

Terugkeer F1 naar Ziggo?

Volgens Woerts zet dit allemaal de deur open voor de voormalig uitzendgemachtigde Ziggo Sport. Aankomende maand gaan de rechten van de Formule 1 weer in de verkoop, voor de periode vanaf 2025. "Die rechten zijn duur. Het is de vraag of ze (Viaplay red.) hier nog het geld voor hebben", zo opent Woerts bij BNR. "Als ze (Ziggo red.) de kans krijgen, dan kopen ze morgen de rechten om alles weer in ere te herstellen. Olav Mol terug, Jack Plooij terug en alles als vanouds", vermoedt Woerts. Daarnaast gaat Ziggo volgens Woerts een serieuze poging doen: "Ziggo heeft een zeer gezonde huishouding en die hebben het geld op de plank liggen. Dus dat zij die rechten gaan kopen, dat lijkt wel een zekerheidje."

Formule 1 duurder dan ooit

Toch zal het volgens de sportmarketeer geen eenvoudig opgave zijn voor Ziggo, want door het succes van Max Verstappen is het prijskaartje van de rechten ook enorm gestegen. "Je weet één ding bij het aankopen van sportrechten. Ze worden altijd duurder. En door het succes van Max is bewezen dat mensen bereid zijn om een betaald abonnement te nemen." Volgens hem moet Ziggo bereid zijn om zo'n 40 tot 50 miljoen euro per jaar te gaan betalen voor het rechtenpakket. Viaplay zal zich vervolgens moeten gaan focussen op haar thuismarkt in Zweden en dat zou dan ook een vertrek van de partij uit Nederland kunnen betekenen. Woerts concludeert: "Ze hebben gegokt en verloren, te snel geïnvesteerd en wilden te groot gaan groeien."