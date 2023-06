Jeen Grievink

Dinsdag 6 juni 2023 11:58 - Laatste update: 12:15

Dr. Helmut Marko gaat niet mee in het optimisme dat momenteel heerst rondom het team van Mercedes, nadat zij tijdens de Grand Prix van Spanje een dubbel podium wisten binnen te slepen. De topadviseur van Red Bull Racing is niet erg onder de indruk van het updatepakket van de Zilverpijlen en stelt dat ze nauwelijks dichterbij zijn gekomen.

Mercedes lanceerde in Monaco een grootschalig updatepakket, maar kon in Spanje pas echt goed beoordelen of deze het gewenste effect teweeg bracht. De conclusie na afloop van de Grand Prix was: ja. De update heeft gewerkt. Mercedes heeft een grote stap voorwaarts gezet. Dit werd gebaseerd op de snelheid die de Duitse renstal had ten opzichte van Ferrari en Aston Martin én het dubbele podium dat werd behaald in Barcelona. Na afloop van de race gaf Lewis Hamilton bij de persconferentie dan ook aan dat hij niet kan wachten om weer met Max Verstappen te vechten. Marko heeft echter slecht nieuws voor hem. Volgens de Oostenrijker valt de prestatiesprong van Mercedes namelijk reuze mee.

Hamilton hoopt na Spanje spoedig te vechten met Verstappen

Hamilton sprak tijdens de persconferentie nauwelijks over het feit dat hij Aston Martin en Ferrari had verslagen, maar richtte zich vooral op Verstappen en Red Bull. Dat is namelijk het niveau waar de zevenvoudig wereldkampioen hoopt binnenkort ook weer te zitten. Marko tempert het optimisme van Hamilton en Mercedes en stelt dat de updates geen verrassende sprong hebben opgeleverd. Sterker nog: volgens de man uit Graz zorgt het updatepakket, waarmee Mercedes definitief van ontwikkelingskoers is veranderd, alleen maar voor een extra voordeel voor Red Bull.

Marko stelt dat Mercedes "niet echt dichterbij" is gekomen

"De updates (van Mercedes, red.) hebben enkel een verandering teweeg gebracht", zo zegt Marko in gesprek met het Oostenrijkse OE24. "Het is niet arrogant bedoeld, maar ze zijn niet echt dichterbij gekomen." Mercedes heeft weliswaar een stapje gemaakt door een andere weg in te slaan, maar juist deze koerswijziging geeft Red Bull extra tijd, denkt Marko. "Ze zijn een andere weg ingeslagen en dat is weer goed voor ons. Want onze voorsprong in het kampioenschap wordt elke race groter", aldus de topman van Red Bull.