Jeen Grievink

Maandag 5 juni 2023 09:59 - Laatste update: 10:06

Lewis Hamilton kende met zijn Mercedes een bijzonder goede zondag tijdens de Grand Prix van Spanje. Zelf kwam hij als tweede over de streep, maar hij zag ook hoe teamgenoot George Russell de derde plek wist te claimen. Een flinke opsteker, maar nu hoopt Hamilton op meer. Hij wil het gat met Red Bull Racing volledig dichten.

Mercedes introduceerde in Monaco een groot updatepakket, waarmee het de ontwikkeling van de auto in een andere richting heeft gestuurd. In het prinsdom viel er nog weinig te zeggen over de effecten van de updates, maar in Barcelona werd langzaam duidelijk dat deze wel degelijk een stap voorwaarts betekenen. Op vrijdag worstelde zowel Hamilton en Russell nog met de afstelling, maar daarna ging het beter. Op zondag waren de Zilverpijlen zelfs ijzersterk en buiten bereik voor de teams van Ferrari en Aston Martin. De W14 had een bijzonder goede racepace en hield het ook erg lang vol op de zachte band. Het resulteerde in een dubbel podium voor Mercedes. Nu wil Hamilton dan ook vooral vooruit kijken, richting Red Bull.

Mercedes "voelde geweldig aan" tijdens GP Spanje

Na afloop van de race schoof Hamilton aan voor de gebruikelijke persconferentie en liet hij zijn licht schijnen over de updates. "De auto voelde geweldig aan vandaag", zo begon de Brit. "Vrijdag was echt nog een worsteling met de balans en was hij (de W14, red.) erg moeilijk om te rijden, erg onvoorspelbaar. Maar daarna hebben we in de avond geweldig werk geleverd, onder meer met Mick (Schumacher) in de simulator. Het heeft ons geholpen op het juiste spoor te komen voor zaterdag. In de race vandaag voelde de auto geweldig."

Hamilton kon "helaas" tijden Verstappen niet evenaren

Hamilton en Russell wisten zowel Ferrari als Aston Martin te verslaan, maar de zevenvoudig wereldkampioen kijkt liever naar degene die zij nog niet konden verslaan, namelijk Red Bull. "Helaas kon ik nog niet de tijden evenaren die Max deed", zo zegt hij. "Maar desondanks, als je ook kijkt naar George die van P12 naar P3 rijdt, dat is fantastisch en een mooi resultaat voor ons als team."

Hamilton wil gat richting Red Bull verder dichten

De komende races hoopt Hamilton het gat richting Verstappen verder te dichten en hij denkt dat Mercedes voor die missie op het juiste spoor zit. "Dit weekend hebben we de auto nog beter leren begrijpen, dus ik denk dat we daar op kunnen voortbouwen voor wat nog komen gaat. We moeten proberen de algehele prestatie van de auto te verbeteren en het gat richting deze jongens (Verstappen en Red Bull, red.) verder te dichten", aldus Hamilton.