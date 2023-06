Verdwijning chicane had grote impact op inhaalmogelijkheden in GP Spanje

Vincent Bruins

Dinsdag 6 juni 2023 17:29 - Laatste update: 17:33

Tijdens de Grand Prix van Spanje afgelopen weekend werd de RACC-chicane overgeslagen. De krappe links-rechtscombinatie in de laatste sector van Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehekeld door niet alleen fans, maar ook door coureurs. Dit is wat voor effect het heeft gehad op het aantal inhaalacties tijdens de Formule 1-race op de baan nabij het dorpje Montmeló.

De RACC-chicane werd geïntroduceerd voor de Grand Prix van 2007. Naast dat het het circuit veiliger moest maken door de snelheden in de laatste sector te verminderen, had men ook verwacht dat het voor meer inhaalmogelijkheden zou zorgen. Het is dus wel ironisch dat de chicane sinds dit seizoen werd overgeslagen om wederom inhalen makkelijker te maken.

65 inhaalacties

In de Grand Prix van Spanje werd afgelopen zondag 65 keer ingehaald. 42 van deze inhaalacties waren live te zien in de uitzending. Dat zijn de meeste op Circuit de Barcelona-Catalunya in het hybride-tijdperk. Dit tijdperk brak aan in 2014 en sindsdien was het gemiddelde aantal inhaalacties per Formule 1-race op deze baan 35.

Een factor dat mede heeft gezorgd voor meer inhaalacties is het feit dat Sergio Pérez, George Russell en Charles Leclerc allemaal een slechte kwalificatie hadden meegemaakt. Echter als we de zeven inhaalacties van de Red Bull-coureur, de vier van de Mercedes-coureur en de zes van de Ferrari-coureur niet mee zouden tellen, zijn dat nog altijd dertien inhaalacties meer dan het gemiddelde in het hybride-tijdperk. Het lijkt erop dat de verdwijning van de gehekelde chicane dus heeft geholpen om inhalen makkelijker te maken.

Inhaalacties bij de start en in de pitstraat worden niet meegerekend evenals inhaalacties als resultaat van spins of crashes.

Statistieken van 2023

Pérez, met zijn zeven inhaalacties, heeft tijdens de Grand Prix van Spanje vaker iemand ingehaald dan welke andere coureur dan ook. De Mexicaan heeft tot nu toe dit seizoen ook de meeste inhaalacties met 23 in totaal. Logan Sargeant werd afgelopen zondag het vaakst gepasseerd. De Williams-coureur zag negen maal iemand aan hem voorbijgaan.

Achter Pérez hebben Kevin Magnussen met twintig en Max Verstappen met negentien de meeste inhaalacties in de zeven races die dit seizoen zijn verreden. Tegelijkertijd is Magnussen ook de coureur die het één na vaakst is ingehaald. De Deen werd al 28 keer gepasseerd in 2023. Alleen zijn Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg is vaker ingehaald: maar liefst 31 keer. Verstappen is dit jaar nog geen enkele keer ingehaald.