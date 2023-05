Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 08:37 - Laatste update: 08:41

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is blij dat de bekritiseerde chicane op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf dit jaar is verdwenen. Aankomend weekend zal de Grand Prix van Spanje worden verreden en de baan is voor dit seizoen aangepast en daardoor zal het circuit de 'oude' lay-out hebben.

Vanaf 2007 zat er aan het einde van een rondje op het circuit in Spanje een chicane waar de coureurs nog doorheen moesten gaan. De gehele laatste sector werd een jaar daarvoor al aangepast om het inhalen makkelijker te maken, maar dit leverden niet de gewenste resultaten op. Na de aanpassing van bocht tien in 2021, is de verdwijning van de chicane de volgende stap om het inhalen in Spanje een stuk makkelijker te maken.

'Heb het nooit leuk gevonden'

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt Hamilton uit dat de chicane altijd een doorn in het oog is geweest voor hem. "Onze auto heeft die chicane nooit leuk gevonden en ik heb het nooit leuk gevonden. Dus we komen straks uit bocht 12 en gaan dan voluit, waarschijnlijk plankgas door de laatste twee bochten. Dat wordt geweldig voor onze nek en geweldig voor de bandenslijtage", zo kijkt de Brit er naar uit.

Updates Mercedes

Het weekend in Spanje is daarnaast voor Mercedes ook belangrijk. Zo heeft het team in Monaco de langverwachte updates meegebracht, maar het optimaliseren van het pakket was in de straten van Monaco geen doen. Dat circuit wijkt namelijk te veel af van de andere banen op de kalender. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is sinds jaar en dag het testcircuit van de Formule 1 geweest en de verwachting is dat Mercedes het nieuwe update pakket daar wel aan de tand gaat voelen.