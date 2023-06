Jeen Grievink

Dinsdag 6 juni 2023 13:44 - Laatste update: 13:50

De recentelijke berichtgeving van de De Volkskrant en opiniemaker Rutger Bregman zijn "feitelijk onjuist", zo heeft Max Verstappen via zijn manager Raymond Vermeulen laten weten in het televisieprogramma Jinek. Volgens Vermeulen betaalt Verstappen gewoon belasting volgens de internationale opgestelde regels.

Daags na de Grand Prix van Monaco kwam De Volkskrant met een artikel over topsporters die maar wat graag richting het prinsdom vertrekken, omdat zij daar nauwelijks tot geen belasting hoeven te betalen over hun riante inkomsten. In het stuk werd groots ingezoomd op Verstappen en hoe hij de Nederlandse schatkist zo'n 200 miljoen euro zou doen mislopen met zijn huidige deal bij Red Bull Racing. Bregman, schrijver en opiniemaker, schonk er op LinkedIn én bij Jinek ook aandacht aan en toonde zich uiterst kritisch op Verstappen. Vermeulen geeft nu namens de tweevoudig wereldkampioen een reactie.

Artikel gaat verder onder video

Bregman haalt meermaals uit richting Verstappen

Bregman haalde flink uit naar Verstappen, die volgens hem niet werkt voor zijn land, maar voor zichzelf. "Niks, nada, noppes" draagt Verstappen bij aan de Nederlandse maatschappij, zo oordeelde Bregman, die daar bij het tv-programma Jinek nog een schepje bovenop deed. Volgens hem woont er een decadent groepje daar in Monaco. "Die kijken daar neer op de gewone mensen. Op de kleuterjuffen, op de leraren op de middelbare scholen, die wel gewoon netjes hun belasting betalen en aan de regels voldoen", vertelde de opiniemaker.

Berichtgeving "feitelijk onjuist" volgens management Verstappen

Verstappen en Vermeulen voelen zich genoodzaakt te reageren op deze forse beschuldigen en komen dan ook bij monde van laatstgenoemde met een reactie. "Het is feitelijk onjuist wat er door de Volkskrant geschreven wordt. Wij betalen keurig belasting over de sportprestaties die wij in Nederland leveren, zoals het inkomen dat hij verdient tijdens de Ducht Grand Prix in Zandvoort. We betalen ook belasting in andere landen waar hij als sportman inkomsten genereert", zo laat Vermeulen weten.

Raymond Vermeulen (links) en Max Verstappen (midden)

Bregman haalt in LinkedIn-post uit naar Verstappen: "Stop met juichen voor dit soort lui!"Lees meer

Waarom in Nederland belasting betalen?

Hij vervolgt: "Verder hebben wij geen activiteiten in Nederland. Waarom zouden we daar dan belasting over buitenlands inkomen moeten betalen? Het zou vreemd zijn als je dubbel betaalt, dit zijn de internationale regels." Verstappen en consorten zijn zich dus van geen kwaad bewust en in de letter heeft Vermeulen ook gelijk. Verstappen woont en werkt niet of nauwelijks in Nederland, dus hoeft daar dan ook sporadisch iets aan belasting te betalen.

Verstappen houdt zich aan alle internationale wetgevingen

Verstappen, die afgelopen zondag nog de Grote Prijs van Spanje op zijn naam schreef, liet weten zich aan de regels te houden. "Men kan overal moreel iets van vinden, uiteindelijk zijn het gewoon de juridische en fiscale (internationale) wetgevingen en daar houden wij ons in alle vormen en maten aan."