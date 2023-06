Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 12:19

Opiniemaker Rutger Bregman kan maar moeilijk leven met het feit dat Max Verstappen onder de Nederlandse vlag racet, maar geen cent belasting afdraagt aan de Nederlandse schatkist. Bregman was onlangs al kritisch op Verstappen op LinkedIn, maar maandagavond in de talkshow Jinek gaf hij de in Monaco woonachtige Verstappen er wederom van langs.

De inmiddels 25-jarige Verstappen woont sinds zijn achttiende in Monaco. Dat deed hij, naar eigen zeggen, omdat hij daar simpelweg minder herkend wordt en dus een relatief normaal leven kan leiden. Toch staat het prinsdom erom bekend dat het een toevluchtsoord is voor de welbedeelde, want in Monaco wordt er nul procent belasting geheven over het inkomen. De Volkskant zoomde afgelopen week al in op het salaris van Verstappen en stelde dat Nederland door de constructie, zo'n 200 miljoen euro misliep. Bregman zette daar in zijn LinkedIn-post nog eens kracht bij door zich af te vragen 'waarom iedereen nog voor dit soort lui juicht'.

'Neerkijken op de gewone mensen'

Bregman was bij Jinek uitgenodigd om zijn betoog uit te leggen. Hoewel hij benadrukt dat hij Verstappen wel degelijk een 'geweldige sportman' vindt, wijst hij ook naar de, in zijn ogen, gigantische belastingontwijking. Monaco is de plek waar de 'rich and famous' zitten, stelt Bregman. "Die kijken daar neer op de gewone mensen. Op de kleuterjuffen, op de leraren op de middelbare scholen, die wel gewoon netjes hun belasting betalen en aan de regels voldoen", vertelt de opiniemaker.

Beroep doen op moraal

Verstappen heeft echter geen wet overtreden door te verhuizen naar Monte Carlo, maar Bregman doet een beroep op de moraal van de Formule 1-kampioen. "Er zijn dingen technisch gezien legaal, maar ze zijn immoreel. Daar mag je wel wat van vinden. Zeker omdat het hier gaat om iemand die zegt dat hij zich zo Nederlands voelt."

'Hij zit met een reden in Monaco'

Het management van de 25-jarige Red Bull-coureur heeft zich echter verweerd. Want Verstappen betaalt wel degelijk belasting, zoals bij het inkomen die hij verdient tijdens de Dutch Grand Prix. "Dat is kletskoek. Dat is hoogstens vennootschapsbelasting, maar dat is triviaal vergelijken met die enorme pot die binnenkomt. Hij zit natuurlijk met een reden in Monaco", aldus Bregman die het verweer van het management in de wind slaat.