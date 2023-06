Jeen Grievink

Dinsdag 6 juni 2023 16:07 - Laatste update: 16:07

Red Bull Racing is druk in de weer om Josep María Martí, kortweg Pepe Martí, in haar opleidingsprogramma te krijgen. De 17-jarige Spanjaard maakt nu nog deel uit van A14 Management, de talentenschool van Fernando Alonso, maar Dr. Helmut Marko ging al met het talent om tafel tijdens het raceweekend in Spanje.

Martí maakt deel uit van Alonso's A14 Management, vernoemd naar het initiaal van de tweevoudig wereldkampioen en zijn racenummer. De talentvolle landgenoot van Alonso tekende daar in september 2022, hetzelfde jaar waarin hij de overstap maakte naar de Formule 3. En in die raceklasse rijdt hij momenteel de pannen van het dak. Als coureur van Campos Racing won hij de openingssprintrace in Bahrein en won hij ook afgelopen weekend zijn eerste hoofdrace in Barcelona. Dat deed hier onder het toeziend oog van Alonso, maar ook die van niemand minder dan Dr. Helmut Marko.

Artikel gaat verder onder video

Marko bevestigt interesse Red Bull in Martí

Het Spaanse SoyMotor wist op beeld vast te leggen hoe Marko op Circuit de Catalunya het gesprek aanknoopte met de talentvolle Martí. Een andere Spaanse krant, Mundo Deportivo, vroeg Marko later of hij geïnteresseerd was in de diensten van de pupil van Alonso. De Oostenrijker antwoordde met een korte "ja", om vervolgens de prestaties van Martí te prijzen. "Hij is erg goed. Hij heeft het heel goed gedaan", zo sprak de man uit Graz, die al langer een oogje heeft op het protegé van Alonso.

Red Bull volgt Alonso-protegé al "heel lang"

"Ik volg hem al heel lang, niet alleen vandaag", zo zegt Marko, doelend op de overwinning van Martí in Spanje. "Ik volg hem al sinds hij in de Formule 3 begon deel te nemen. Hij verbetert aanzienlijk", aldus de Red Bull-topman, die erom bekend staat een scherp oog voor jong talent te hebben. Of en hoe ver Red Bull in de buidel moet tasten om Martí eventueel los te weken bij het A14 Management van Alonso, is niet bekend.