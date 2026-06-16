Norris verrast met podium in Spanje: "Niet verwacht, maar déze jongens duidelijk beter"

Volgens McLaren-coureur Lando Norris was zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Barcelona een welkome en onverwachte opsteker. De Brit stelt dat hij na een moeizame aanloop naar de race niet had gerekend op een podiumplek, maar dat het resultaat voor grote opluchting zorgt binnen zijn renstal. Dat laat hij weten tijdens de officiële persconferentie na afloop van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De regerend wereldkampioen kende een lastige periode voor aanvang van het raceweekend in Catalonië. Na twee opeenvolgende uitvalbeurten in Monaco en Canada had de coureur dringend behoefte aan een goed resultaat om zijn positie in de titelstrijd te verstevigen. Zondag wist hij achter racewinnaar Lewis Hamilton en Mercedes-coureur George Russell beslag te leggen op de derde plaats, wat tevens het eerste volledig Britse Formule 1-podium sinds 1968 betekende. Ondanks een vierde startpositie en een snelle tijd tijdens de tweede vrije training, verliep het weekend tot aan de race allerminst vlekkeloos voor de kopman van McLaren, die zichtbaar worstelde met de balans en afstelling van zijn bolide.

Artikel gaat verder onder video

Moeizame aanloop in Barcelona

Norris benadrukt in gesprek met de aanwezige media dat zijn eigen snelheid op zondag een verrassing was. "Ik had gewoon niet verwacht hier te staan", aldus de huidige nummer vijf uit het wereldkampioenschap. "Om na vrijdag in zo'n lastige positie te zitten... Ik had zeker niet verwacht vandaag op het podium te staan", vervolgt hij over zijn worsteling met de auto in de aanloop naar de wedstrijd op het Spaanse asfalt. Tijdens de race kon hij echter verrassend goed aanhaken bij de kopgroep. "Het feit dat ik er op pure snelheid bij zat, is positief. Het was duidelijk hoeveel meer ik moest pushen in vergelijking met hen om in de DRS te blijven en niet weg te vallen", legt de enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen uit.

Opluchting bij Norris na uitvalbeurten

Naast de onverwachte snelheid was er bij de coureur vooral blijdschap over het uitrijden van de volledige raceafstand. "Het is gewoon fijn om weer terug te zijn, fijn om een race te finishen en fijn om weer eens een finishvlag te zien. Het is goed om hier te zijn en het team weer te kunnen belonen", doelt hij op de recente tegenslagen in de voorgaande raceweekenden. Daarbij erkent hij dat hij enigszins profiteerde van de technische problemen van WK-leider Kimi Antonelli, die in de slotfase de eindstreep niet haalde door mechanisch falen. "We hebben onszelf een kans gegeven voor als er iets zou gebeuren en we hadden natuurlijk een beetje geluk met het uitvallen van Antonelli. Maar verder ben ik heel erg blij voor het team", stelt Norris.

Werk aan de winkel voor McLaren

Hoewel de opluchting overheerst, ziet de Brit dat McLaren momenteel nog tekortkomt op de directe concurrentie van Mercedes en Ferrari. Op de vraag wat er nog ontbreekt om weer structureel te kunnen winnen, is hij duidelijk. "Gewoon een klein beetje van alles", antwoordt hij kort maar krachtig. "Op dit moment doen we het als team goed en ik denk dat we goede vooruitgang boeken. Maar deze jongens doen het gewoon beter, dus we moeten ze de credits geven en aan onszelf toegeven dat we hard moeten blijven werken", concludeert Norris, die met McLaren momenteel de aansluiting zoekt bij de top van het constructeurskampioenschap.

Wereldkampioenschap Constructeurs Positie Team Punten 1 Mercedes 262 2 Ferrari 190 3 McLaren 141 4 Red Bull Racing 89 5 Alpine 57 6 Racing Bulls 41 7 Haas 21 8 Williams 11 9 Audi 2 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

Gerelateerd