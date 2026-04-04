We zitten middenin de lentestop van de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er wordt in april geen Grand Prix georganiseerd na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, maar toch komt Max Verstappen in actie. Hij zal namelijk later deze maand in actie komen tijdens de 24h Nürburgring Qualifiers ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Renger van der Zande wist de iconische wedstrijd een keer bijna te winnen en vertelt er bij GPFans over. Verder weten we meer over de mogelijke toekomst van de Grand Prix van Argentinië en hoe Daniel Ricciardo zich voelt over het ontslag bij Red Bull. Over ontslag gesproken, meer dan tienduizend mensen zijn hun baan kwijtgeraakt bij Red Bull-titelsponsor Oracle. Ondertussen heeft Fernando Alonso de naam van zijn eerste kindje onthuld en nemen we een opmerkelijke fout bij Mercedes en George Russell onder de loep.

Van Der Zande kijkt uit naar 24 uur van de Nürburgring met Verstappen: "Bizarre race"

Volgens Renger van der Zande mag Max Verstappen zijn borst natmaken voor de 24 uur van de Nürburgring in mei. Van der Zande geeft in gesprek met GPFans toe dat hij nog altijd met wat pijn terugkijkt op die iconische race, omdat de winst hem in het verleden door de vingers glipte. "Het is een bizarre race. Het is één van de meest krankzinnige wedstrijden waar je aan kan meedoen. Je rijdt daar tussen de accountants en tandartsen, die gewoon een zitje kopen in een relatief langzame auto. En dan kom je daar met je GT3 aan en moet je ze gaan inhalen en inschatten wat ze gaan doen." Lees hier het hele artikel over Renger van der Zande die uitkijkt naar de 24h Nürburgring.

Massaal banenverlies bij titelsponsor Red Bull: 'Om deze reden zijn ze ontslagen'

Techgigant Oracle, de prominente titelsponsor van het Formule 1-team van Red Bull Racing, heeft deze week een aanzienlijke ontslagronde doorgevoerd. Het bedrijf van Larry Ellison begon het jaar nog met een belangrijke strategische verlenging van de samenwerking met de renstal uit Milton Keynes. Terwijl Oracle technologie biedt voor de racestrategieën en motorontwikkelingen bij Red Bull, rommelt het momenteel flink op de eigen werkvloer. Naar verluidt hebben inmiddels zo'n tienduizend werknemers hun baan verloren. De omvang van de massaontslagen kwam aan het licht nadat een medewerker aan de Britse omroep BBC meldde dat het aantal actieve personeelsleden op het interne communicatiesysteem Slack drastisch was gedaald. Hoewel Oracle zelf weigert commentaar te geven op de situatie, stroomt het zakelijke platform LinkedIn vol met berichten van gedupeerden. Lees hier het hele artikel over de ontslagronde bij Oracle.

Argentinië hoopt Dutch GP te vervangen en haalt circuitverbouwingen naar voren

Een delegatie uit Argentinië reist volgende maand af naar de Grand Prix van Miami om in gesprek te gaan met de topstukken van de Formule 1. Het doel van de ontmoeting met commerciële rechtenhouder Liberty Media is om de voortgang van het circuit in Buenos Aires te presenteren en een terugkeer op de kalender in 2027 te realiseren. Hiermee kan een opvolger van de Dutch Grand Prix op Zandvoort zijn gevonden. Fabián Turnes, de sportsecretaris van Buenos Aires, benadrukt dat de plannen uiterst serieus zijn. Tegenover Motorsport.com laat hij weten dat het project op schema ligt. "We voldoen aan alle eisen die ze ons hebben gesteld, over de hele linie, van de formele aspecten tot de technische en operationele kant, in samenwerking met onze adviesgroep Tilke, die specifiek door Liberty werd aanbevolen." Lees hier het hele artikel over de toekomst van de Grand Prix van Argentinië.

Alonso maakt naam eerste kindje wereldkundig en krijgt prachtig cadeau van Formule 1

Fernando Alonso vormt al bijna drie jaar een koppel met DAZN-journaliste Melissa Jiménez. Hij sloeg de mediadag van de Grand Prix van Japan over vanwege de geboorte van hun eerste kindje. De tweevoudig wereldkampioen heeft op zijn Instagram-story de naam onthuld. Van de Formule 1 heeft het zoontje ook een permanente paddock pass gekregen; een mooi gebaar. Lees hier het hele artikel over het kindje van Fernando Alonso en Melissa Jiménez.

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

George Russell kende een uitstekende start van het seizoen bij Mercedes, waar hij momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap bezet achter teamgenoot Kimi Antonelli. Hoewel de Brit eerder dit jaar al de openingsrace in Australië won en een tweede plaats behaalde in China, verloopt niet alles vlekkeloos. Tijdens de Grand Prix van Japan kreeg hij te maken met een merkwaardig en potentieel gevaarlijk motorprobleem, dat specifiek is voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Een softwarefout zorgde ervoor dat zijn bolide plotseling sterk inhield, wat leidde tot een opmerkelijk moment met Charles Leclerc. Het had allemaal te maken met de zogeheten 'derate'-knop. Lees hier het hele artikel over de bug bij de Mercedes van George Russell.

Ontslagen Red Bull-coureur doet bijzondere uitspraak: "Dankbaar voor die beslissing"

Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo kijkt met een gevoel van opluchting terug op zijn ontslag bij het Red Bull-zusterteam Racing Bulls in 2024. De achtvoudig Grand Prix-winnaar, die momenteel actief is als ambassadeur voor Ford Racing, geeft toe dat zijn prestaties terugliepen en dat het besluit van het team hem een zware eigen keuze bespaarde. "Ik heb het nog een jaar volgehouden in de Formule 1 en werd toen uiteindelijk de laan uitgestuurd", begon hij nuchter uit te leggen bij DRIVE with Jim Farley. Lees hier het hele artikel over een opgeluchte Daniel Ricciardo.

