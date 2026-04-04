Alonso maakt naam eerste kindje wereldkundig en krijgt prachtig cadeau van Formule 1

Fernando Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hebben hun eerste kindje samen gekregen. De tweevoudig wereldkampioen heeft de naam onthuld en deelde dat hij een prachtig cadeau heeft ontvangen van de Formule 1.

Alonso is al sinds 2001 actief in de koningsklasse van de autosport. Hij sleepte twee wereldtitels binnen met Renault in 2005 en 2006. Vervolgens viste hij met McLaren en Ferrari steeds achter het net. Sinds 2015 zien we de Spanjaard alleen nog maar in het middenveld. In 2019 en 2020 sloeg hij de F1-seizoenen over om twee keer de 24 uur van Le Mans en één keer de 24 uur van Daytona te winnen naast de titel in het FIA World Endurance Championship. Tegenwoordig zien we hem bij Aston Martin, waar hij een geweldige openingsfase van 2023 kende. Sindsdien is het echter bergafwaarts gegaan.

Zoontje Leonard krijgt paddock pass van F1

In zijn privéleven is het allesbehalve bergafwaarts gegaan. Alonso vormt al bijna drie jaar een koppel met DAZN-journaliste Melissa Jiménez. Hij sloeg de mediadag van de Grand Prix van Japan over vanwege de geboorte van hun eerste kindje. De 44-jarige uit Oviedo heeft op zijn Instagram-story de naam onthuld en het blijkt een zoontje te zijn: Leonard. Van de Formule 1 heeft de kleine Leonard een permanente paddock pass gekregen.

Fernando Alonso heeft bekendgemaakt dat het zoontje van hem en Melissa Jiménez de naam Leonard draagt, en ze hebben van de Formule 1 een paddock pass gekregen voor kleine Leonard 💗



📸 u/fernandoalo_oficial | #F1 pic.twitter.com/6yaHLB2oSL — GPFans NL (@GPFansNL) April 4, 2026

Gerelateerd