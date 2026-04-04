Foto: © IMAGO
Alonso maakt naam eerste kindje wereldkundig en krijgt prachtig cadeau van Formule 1

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Fernando Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hebben hun eerste kindje samen gekregen. De tweevoudig wereldkampioen heeft de naam onthuld en deelde dat hij een prachtig cadeau heeft ontvangen van de Formule 1.

Alonso is al sinds 2001 actief in de koningsklasse van de autosport. Hij sleepte twee wereldtitels binnen met Renault in 2005 en 2006. Vervolgens viste hij met McLaren en Ferrari steeds achter het net. Sinds 2015 zien we de Spanjaard alleen nog maar in het middenveld. In 2019 en 2020 sloeg hij de F1-seizoenen over om twee keer de 24 uur van Le Mans en één keer de 24 uur van Daytona te winnen naast de titel in het FIA World Endurance Championship. Tegenwoordig zien we hem bij Aston Martin, waar hij een geweldige openingsfase van 2023 kende. Sindsdien is het echter bergafwaarts gegaan.

Zoontje Leonard krijgt paddock pass van F1

In zijn privéleven is het allesbehalve bergafwaarts gegaan. Alonso vormt al bijna drie jaar een koppel met DAZN-journaliste Melissa Jiménez. Hij sloeg de mediadag van de Grand Prix van Japan over vanwege de geboorte van hun eerste kindje. De 44-jarige uit Oviedo heeft op zijn Instagram-story de naam onthuld en het blijkt een zoontje te zijn: Leonard. Van de Formule 1 heeft de kleine Leonard een permanente paddock pass gekregen.

Stroll lacht om problemen: 'Ons eigen Aston Martin-kampioenschap met Alonso is wel leuk'

Stroll lacht om problemen: 'Ons eigen Aston Martin-kampioenschap met Alonso is wel leuk'

  • Gisteren 12:08
  • 2
Saoedi-Arabië geeft update over constructie circuit met absurde 108 meter hoge bocht

Saoedi-Arabië geeft update over constructie circuit met absurde 108 meter hoge bocht

  • 4 april 2026 20:48
  • 8
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

  • 4 april 2026 09:57
  • 7
Verschoor bevestigt deelname aan 24 uur van Le Mans | F1 Shorts Live

Verschoor bevestigt deelname aan 24 uur van Le Mans | F1 Shorts

  • 3 april 2026 16:51
  • 44
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Gisteren 18:40
GT4-legende Van der Ende verliest zitje op het laatste moment: 'Om deze reden doe ik niet mee'

GT4-legende Van der Ende verliest zitje op het laatste moment: 'Om deze reden doe ik niet mee'

  • Gisteren 15:24

Net binnen

5-4
Recap
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
5-4
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
5-4
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
5-4
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
5-4
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan" Groot verlies bij Mercedes

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan bug op suzuka

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan" Podcast

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

2 april 2026 16:00 8
