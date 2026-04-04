Een delegatie uit Argentinië reist volgende maand af naar de Grand Prix van Miami om in gesprek te gaan met de topstukken van de Formule 1. Het doel van de ontmoeting met commerciële rechtenhouder Liberty Media is om de voortgang van het circuit in Buenos Aires te presenteren en een terugkeer op de kalender in 2027 te realiseren. Hiermee kan een opvolger van de Dutch Grand Prix op Zandvoort zijn gevonden.

Het historische Autódromo Oscar y Juan Gálvez, wat haar laatste Grand Prix organiseerde in 1998, ondergaat momenteel een grootschalige renovatie. De bouwwerkzaamheden zijn in januari van dit jaar gestart met de sloop van het verouderde pitcomplex en diverse tribunes. Hoewel de eerste fase van de verbouwing gericht is op de komst van de MotoGP begin volgend jaar, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een akkoord met de koningsklasse van de autosport. De wens om de Formule 1 terug te halen wordt mede aangewakkerd door de huidige hype rondom de Argentijnse coureur Franco Colapinto.

Tastbare resultaten

Fabián Turnes, de sportsecretaris van Buenos Aires, benadrukt dat de plannen uiterst serieus zijn. Tegenover Motorsport.com laat hij weten dat het project op schema ligt. "We voldoen aan alle eisen die ze ons hebben gesteld, over de hele linie, van de formele aspecten tot de technische en operationele kant, in samenwerking met onze adviesgroep Tilke, die specifiek door Liberty werd aanbevolen." Volgens Turnes is het belangrijk om in Miami te laten zien dat de beloftes van vorig jaar zijn nagekomen. "We kunnen nu iets tastbaars laten zien: het circuit is in aanbouw. Het is niet langer slechts een ambitie, integendeel."

Strategische aanpassingen

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de verbouwing in twee fases op te splitsen. De eerste fase richt zich op een layout van 4,3 kilometer voor de MotoGP, terwijl de tweede fase een verlenging naar bijna vijf kilometer omvat, speciaal ontworpen voor de Formule 1. Om Liberty Media te overtuigen van de Argentijnse daadkracht, wordt er nu overwogen om deze werkzaamheden naar voren te halen. "De verlenging voor de Formule 1 was niet opgenomen in fase één. Vorige week hebben we besproken of het om strategische redenen zinvol zou zijn om het naar fase één te halen in plaats van het over te laten voor fase twee, gezien de ontmoeting die we in Miami zullen hebben", legt Turnes uit. Een beslissing hierover valt in de komende dagen.

© Autódromo de Oscar y Juan Gálvez

Verschuivingen op de kalender

Turnes hoopt dat Argentinië een plekje krijgt op de F1-kalender in 2027. Er zijn tot nu toe 23 Grands Prix met een contract voor volgend jaar. Circuit de Barcelona-Catalunya en Circuit Zandvoort vallen weg en het Autódromo Internacional do Algarve in Portugal is al als één van de opvolgers aangewezen. Buenos Aires zou de 24e wedstrijd van het seizoen kunnen organiseren, als de verbouwingen snel genoeg verlopen en de gesprekken in Miami een positieve uitkomst krijgen. Mocht het conflict in het Midden-Oosten langer voortduren, dan kan Argentinië ook nog profiteren.

