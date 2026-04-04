Techgigant Oracle, de prominente titelsponsor van het Formule 1-team van Red Bull Racing, heeft deze week een aanzienlijke ontslagronde doorgevoerd. Het bedrijf van Larry Ellison begon het jaar nog met een belangrijke strategische verlenging van de samenwerking met de renstal uit Milton Keynes. Terwijl Oracle technologie biedt voor de racestrategieën en motorontwikkelingen bij Red Bull, rommelt het momenteel flink op de eigen werkvloer. Naar verluidt hebben inmiddels zo'n tienduizend werknemers hun baan verloren.

De omvang van de massaontslagen kwam aan het licht nadat een medewerker aan de Britse omroep BBC meldde dat het aantal actieve personeelsleden op het interne communicatiesysteem Slack drastisch was gedaald. Hoewel Oracle zelf weigert commentaar te geven op de situatie, stroomt het zakelijke platform LinkedIn vol met berichten van gedupeerden. Volgens Michael Shepherd, een senior manager die zelf zijn baan behield, zijn onder meer senior engineers, architecten, operationeel leiders, programmamanagers en technische specialisten op straat gezet. Hij omschreef de ingreep op het platform als een "significante personeelsreductie".

Ontslagen hebben geen verband met functioneren

Uit de berichten van betrokkenen blijkt dat de ontslagen geen verband houden met het functioneren van het personeel. "De getroffen personen zijn niet ontslagen vanwege iets wat ze wel of niet hebben gedaan", aldus Shepherd. Voormalig Oracle-werknemer Kendall Levin bevestigde dit beeld en stelde dat haar functie simpelweg is "geëlimineerd als onderdeel van de massale personeelsreductie van het bedrijf". Meerdere ex-werknemers gaven aan dat zij via een e-mail te horen kregen dat hun dienstverband per direct was beëindigd, waarbij zij een maand ontslagvergoeding meekregen.

Enorme investeringen in kunstmatige intelligentie

De harde ingreep bij de softwareleverancier valt samen met gigantische investeringen in kunstmatige intelligentie. Oracle is van plan om dit jaar minstens vijftig miljard dollar uit te geven aan AI-infrastructuur en heeft eenzelfde bedrag aan schulden aangetrokken om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast is het bedrijf betrokken bij het Stargate-initiatief, een project van vijfhonderd miljard dollar om de datacapaciteit in de Verenigde Staten te vergroten. Deze AI-focus is ook zichtbaar in de Formule 1, waar Oracle onder de noemer 'Oracle Connect' onlangs nog een door AI aangedreven strategie-assistent lanceerde voor Red Bull Racing. Er zou dus geld zijn vrijgemaakt voor deze investeringen door een deel van het personeel onverwachts de laan uit te sturen.

Gerelateerd