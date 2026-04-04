Max Verstappen and Daniel Ricciardo talking at the 2024 Singapore Grand Prix

Ontslagen Red Bull-coureur doet bijzondere uitspraak: "Dankbaar voor die beslissing"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo kijkt met een gevoel van opluchting terug op zijn ontslag bij het Red Bull-zusterteam Racing Bulls in 2024. De achtvoudig Grand Prix-winnaar, die momenteel actief is als ambassadeur voor Ford Racing, geeft toe dat zijn prestaties terugliepen en dat het besluit van het team hem een zware eigen keuze bespaarde.

De terugkeer van Ricciardo op de grid verliep allesbehalve vlekkeloos. Nadat McLaren eind 2022 zijn contract vroegtijdig had beëindigd, vond hij in 2023 onderdak bij Racing Bulls als vervanger van de tegenvallende Nyck de Vries. Maar hij stond al snel weer langs de zijlijn door een blessure. "In mijn derde race brak ik mijn hand", vertelt Ricciardo bij DRIVE with Jim Farley, doelend op de crash in Zandvoort tijdens de vrije trainingen. "Het was echt een onbenullig ongeluk, maar ik miste daardoor flink wat races en was een week of tien uitgeschakeld." Die tegenslag zorgde destijds al voor twijfels bij de coureur. "Is dit een teken dat ik er gewoon mee moet stoppen? Maar ik dacht: nee, ik ben hier nog niet klaar."

Besluit van Red Bull voelde als een opluchting

Zijn doorzettingsvermogen leverde in het daaropvolgende jaar echter weinig succes op. Na de Grand Prix van Singapore in september 2024 viel definitief het doek voor zijn tijd bij het zusterteam uit Faenza. "Ik heb het nog een jaar volgehouden in de Formule 1 en werd toen uiteindelijk de laan uitgestuurd", stelt hij nuchter vast. "Dat was op dat moment de realiteit." Echter, achteraf gezien is hij het team dankbaar voor die ingreep. "Toen dat gebeurde, was ik voor de tweede keer in twee jaar tijd ontslagen. Het had ook veel van me gevergd. Ik had er mijn hart en ziel in gestopt en voelde me er behoorlijk uitgeput door. Erop terugkijkend ben ik dankbaar dat zij de beslissing voor mij hebben genomen, want ik denk dat het heel moeilijk was geweest om zelf te zeggen: ik stop ermee."

Related image
Related image

Niet meer op niveau

Ricciardo besefte in die periode dat hij niet meer het niveau van weleer kon aantikken. "Ik denk dat ik wist dat het waarschijnlijk voorbij was, omdat ik merkte dat het moeilijker voor me werd om te presteren op het niveau dat ik in me had", legt hij uit. Hij trekt daarbij een vergelijking met een generatiegenoot die nog wel succesvol is. "Alonso en dat soort jongens zijn in de veertig en doen nog steeds op een heel hoog niveau mee in de Formule 1. Maar om wat voor reden dan ook was ik net dat beetje extra kwijt, en het is oké om dat toe te geven."

Vind jij het terecht dat Daniel Ricciardo zijn Formule 1-stoeltje is kwijtgeraakt?

153 stemmen

Saoedi-Arabië geeft update over constructie circuit met absurde 108 meter hoge bocht

