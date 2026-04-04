Van Der Zande kijkt uit naar 24 uur van de Nürburgring met Verstappen: "Bizarre race"
Volgens Renger van der Zande mag Max Verstappen zijn borst natmaken voor de 24 uur van de Nürburgring in mei. Van der Zande geeft in gesprek met GPFans toe dat hij nog altijd met wat pijn terugkijkt op die iconische race, omdat de winst hem in het verleden door de vingers glipte.
Hoewel er momenteel in de Formule 1 weinig plezier te beleven is voor Verstappen, haalt hij dat wel op de Nordschleife. In maart reed de Nederlander de NLS2-race, die hij won, maar die overwinning werd hem uiteindelijk weer afgepakt omdat het team één bandenset te veel had gebruikt. Het foutje werd gemaakt tijdens een pitstoptraining, zo onthulde Verstappen later. Desondanks was het een goede voorbereiding en was Verstappen vooral blij dat de fout zich voordeed tijdens de NLS2 en niet tijdens de 24-uursrace.
Bizarre race
In gesprek met GPFans wijst Van der Zande op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij zelf ook heeft gereden. “Het is een bizarre race. Het is één van de meest krankzinnige wedstrijden waar je aan kan meedoen. Je rijdt daar tussen de accountants en tandartsen, die gewoon een zitje kopen in een relatief langzame auto. En dan kom je daar met je GT3 aan en moet je ze gaan inhalen en inschatten wat ze gaan doen. Je weet nooit helemaal wat ze gaan doen. Dus Max gaat wel bizarre momenten tegenkomen. Er gelden daar ook aparte regels met gele vlaggen en Code 60’s en dat soort dingen.”
Verlies van overwinning doet nog steeds pijn bij Van Der Zande
Van der Zande werd in 2016 als tweede afgevlagd op de Nürburgring, terwijl zijn team lange tijd aan de leiding lag: “Ik ben daar zelf een keer tweede geworden. We lagen tot aan de laatste ronden aan de leiding, maar toen werd mijn teamgenoot in de laatste ronde nog ingehaald. Dat doet nog steeds pijn, zoals je hoort. Het is een race waarin je uit de problemen moet blijven en de snelheid moet hebben, dan win je de wedstrijd.”
Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"
- Gisteren 13:15
- 7
Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’
- 3 april 2026 12:33
- 9
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
- Gisteren 20:48
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
- Gisteren 19:43
- 1
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- Gisteren 18:40
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
- Gisteren 17:36
- 1
Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"
- Gisteren 16:31
- 1
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
- 19 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart