George Russell kende een uitstekende start van het seizoen bij Mercedes, waar hij momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap bezet achter teamgenoot Kimi Antonelli. Hoewel de Brit eerder dit jaar al de openingsrace in Australië won en een tweede plaats behaalde in China, verloopt niet alles vlekkeloos. Tijdens de Grand Prix van Japan kreeg hij te maken met een merkwaardig en potentieel gevaarlijk motorprobleem, dat specifiek is voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Een softwarefout zorgde ervoor dat zijn bolide plotseling sterk inhield, wat leidde tot een opmerkelijk moment met Charles Leclerc.

De oorzaak van het incident ligt bij de complexe nieuwe systemen op de auto. Mercedes maakt dit seizoen gebruik van een zogeheten derate-knop, die aan de linkerachterkant van het stuur is geplaatst. Met deze nieuwe toevoeging kan de coureur handmatig het inhouden van de motor activeren om extra energie te genereren; super clipping dus. In de twaalfde ronde van de race werd de normale werking hiervan gedemonstreerd: door de knop voor de Spoon Curve in te drukken, zakte de snelheid voor het remmen van 270 kilometer per uur naar 259 kilometer per uur. Ter vergelijking: in de tiende ronde, toen hij de knop niet gebruikte, bleef de snelheid voor het rempunt constant op 270 kilometer per uur.

Softwarefout door gelijktijdige handelingen

In ronde 36 ging het echter volledig mis. Dit blijkt uit onboardbeelden van F1 TV die na Suzuka zijn geanalyseerd. Russell had via de boardradio een duidelijke instructie van zijn race-engineer Marcus Dudley ontvangen: "Ter informatie, George, maar het laat activeren van de derate helpt niet met betrekking tot de energie. Je moet vroeg op de derate drukken." Hij probeerde deze aanwijzing direct na het uitkomen van de hairpin op te volgen, maar deed dit precies op het moment dat hij opschakelde. Deze twee gelijktijdige handelingen activeerden een onverwachte bug in de motorsoftware van Mercedes. Het resultaat was dat de auto veel te vroeg in de zogeheten super clipping-modus schoot.

Groot snelheidsverschil met Leclerc zorgt voor risico

De gevolgen van deze softwarefout waren direct zichtbaar op de baan. Het rode licht aan de achterzijde van de Mercedes, die normaal gesproken pas in een remzone knippert, begon direct na het uitkomen van de bocht al intensief te branden. Er was vervolgens een enorm snelheidsverschil met de achteropkomende Leclerc. Waar de Ferrari-coureur met 280 kilometer per uur naderde, viel Russell plotseling terug naar 221 kilometer per uur. Leclerc kon hierdoor moeiteloos de podiumpositie overnemen, maar de situatie legde vooral een aanzienlijk risico bloot vanwege het verschil van bijna zestig kilometer per uur. Het had een herhaling kunnen opleveren van de angstaanjagende crash van Ollie Bearman na een gelijksoortig incident met Franco Colapinto.

