NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay
NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay
Viaplay heeft bevestigd dat de NLS2-race en de 24 uur van de Nürburgring dit jaar live te zien zullen zijn op de streamingdienst. Voor de fans van Max Verstappen is dit goed nieuws, aangezien de viervoudig wereldkampioen zijn opwachting maakt tijdens deze evenementen op de legendarische Nordschleife. Verstappen ziet de deelname aan deze races als een serieuze stap in zijn carrière en beschouwt de Nordschleife als "een van de grootste uitdagingen in zijn carrière".
De eerste race voor Verstappen op de kalender is de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis, op zaterdag 21 maart. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace. De kwalificatie voor dit evenement vindt plaats in de ochtend tussen 08:30 en 10:00 uur, waarna de race om 12:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Viaplay zal de race integraal streamen voor haar abonnees, zodat de verrichtingen van de Nederlander in de GT3-auto op de voet gevolgd kunnen worden.
Verstappen met eigen team op jacht naar succes
Tijdens het hoofdevenement in mei komt Verstappen uit voor zijn eigen team, Verstappen Racing, dat nauw samenwerkt met Winward Racing. Hij zal plaatsnemen achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 met het iconische startnummer 3. De Limburger deelt de auto met de ervaren GT-coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Volgens Verstappen heeft de GT3-machine de "perfecte snelheid" voor het uitdagende circuit in de Eifel. De Nederlander kijkt dan ook enorm uit naar zijn endurance-debuut en noemt de 24 uur van de Nürburgring "een van de beste races ter wereld".
Nederlandse inbreng op de Nordschleife
Verstappen is niet de enige Nederlander die dit jaar de strijd aangaat in de 'Groene Hel'. Tom Coronel is van de partij in een Audi R8 LMS GT3 van Max Kruse Racing, waar hij het stuur deelt met Jan Jaap van Roon en Rudy van Buren. Ook Nicky Catsburg, die de race in 2023 wist te winnen, keert terug op het vertrouwde nest in een Lamborghini Huracán GT3. Daarnaast worden ook Renger van der Zande en Robin Frijns aan de start verwacht, wat zorgt voor een sterk Nederlands getint deelnemersveld tijdens deze prestigieuze uithoudingsslag.
Volledig tijdschema 24 uur van de Nürburgring
Viaplay zal de 24 uur van de Nürburgring live uitzenden met Nederlands commentaar. Een deel van de race zal tevens te zien zijn op het lineaire kanaal Viaplay TV. Voor de fans die de volledige actie willen volgen, is hieronder het tijdschema voor het raceweekend in mei weergegeven:
Voor wie nog geen abonnement heeft, hanteert Viaplay tot en met 29 maart een speciale aanbieding voor het standaard jaarabonnement. Dit pakket biedt naast de endurance-races op de Nürburgring ook toegang tot alle Formule 1-sessies, F1 TV Pro en diverse andere grote sportcompetities zoals de Premier League en de Bundesliga.
Sluit hier je abonnement af op Viaplay.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
- 3 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Net binnen
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
- 3 minuten geleden
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne
- 43 minuten geleden
- 1
Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'
- 1 uur geleden
- 1
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"
- 2 uur geleden
FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- Gisteren 08:03
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari