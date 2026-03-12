Viaplay heeft bevestigd dat de NLS2-race en de 24 uur van de Nürburgring dit jaar live te zien zullen zijn op de streamingdienst. Voor de fans van Max Verstappen is dit goed nieuws, aangezien de viervoudig wereldkampioen zijn opwachting maakt tijdens deze evenementen op de legendarische Nordschleife. Verstappen ziet de deelname aan deze races als een serieuze stap in zijn carrière en beschouwt de Nordschleife als "een van de grootste uitdagingen in zijn carrière".

De eerste race voor Verstappen op de kalender is de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis, op zaterdag 21 maart. Verstappen gebruikt deze vier-uursrace als cruciale voorbereiding op de latere 24-uursrace. De kwalificatie voor dit evenement vindt plaats in de ochtend tussen 08:30 en 10:00 uur, waarna de race om 12:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Viaplay zal de race integraal streamen voor haar abonnees, zodat de verrichtingen van de Nederlander in de GT3-auto op de voet gevolgd kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen met eigen team op jacht naar succes

Tijdens het hoofdevenement in mei komt Verstappen uit voor zijn eigen team, Verstappen Racing, dat nauw samenwerkt met Winward Racing. Hij zal plaatsnemen achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 met het iconische startnummer 3. De Limburger deelt de auto met de ervaren GT-coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Volgens Verstappen heeft de GT3-machine de "perfecte snelheid" voor het uitdagende circuit in de Eifel. De Nederlander kijkt dan ook enorm uit naar zijn endurance-debuut en noemt de 24 uur van de Nürburgring "een van de beste races ter wereld".

Nederlandse inbreng op de Nordschleife

Verstappen is niet de enige Nederlander die dit jaar de strijd aangaat in de 'Groene Hel'. Tom Coronel is van de partij in een Audi R8 LMS GT3 van Max Kruse Racing, waar hij het stuur deelt met Jan Jaap van Roon en Rudy van Buren. Ook Nicky Catsburg, die de race in 2023 wist te winnen, keert terug op het vertrouwde nest in een Lamborghini Huracán GT3. Daarnaast worden ook Renger van der Zande en Robin Frijns aan de start verwacht, wat zorgt voor een sterk Nederlands getint deelnemersveld tijdens deze prestigieuze uithoudingsslag.

Volledig tijdschema 24 uur van de Nürburgring

Viaplay zal de 24 uur van de Nürburgring live uitzenden met Nederlands commentaar. Een deel van de race zal tevens te zien zijn op het lineaire kanaal Viaplay TV. Voor de fans die de volledige actie willen volgen, is hieronder het tijdschema voor het raceweekend in mei weergegeven:

Tijdschema 24 uur van de Nürburgring Dag Tijd (NL) Sessie Donderdag 14 mei 13:00 - 14:45 Qualifying 1 Donderdag 14 mei 20:00 - 23:30 Qualifying 2 (Nachtkwalificatie) Vrijdag 15 mei 13:30 - 15:00 Top Qualifying (Pole-position strijd) Zaterdag 16 mei 15:00 Start 24 uur van de Nürburgring Zondag 17 mei 15:00 Finish 24 uur van de Nürburgring

Voor wie nog geen abonnement heeft, hanteert Viaplay tot en met 29 maart een speciale aanbieding voor het standaard jaarabonnement. Dit pakket biedt naast de endurance-races op de Nürburgring ook toegang tot alle Formule 1-sessies, F1 TV Pro en diverse andere grote sportcompetities zoals de Premier League en de Bundesliga.

Sluit hier je abonnement af op Viaplay.

Gerelateerd