Max Verstappen (28) lijkt zijn zin te krijgen. De Red Bull Racing-coureur heeft zich de afgelopen weken bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe motorreglementen - en dit lijkt nu effect te zaaien. FIA-topman Nikolas Tombazis (57) bevestigt dat er vanwege de kritiek veranderingen doorgevoerd gaan worden en dat we over een paar maanden niet meer in dezelfde situatie zullen zitten als nu.

"De Formule E op steroïden" noemde Verstappen het nieuwe regelement. De Nederlander zei ook dat het plezier in de F1 beduidend was afgenomen en dat dit niet helpt zijn pensioen langer uit te stellen. De snoeiharde kritiek en het 'dreigement' van Verstappen werd door de pers wereldwijd opgepakt en heeft ook de FIA bereikt. Zij lieten eerder al weten open te staan voor veranderingen in de loop der tijd, maar nu zegt directeur van de eenzitters, Tombazis, dat we over een paar maanden daadwerkelijk ergens anders zullen staan dan nu. "De auto's zijn nieuw. Afgelopen zomer en herfst hebben veel mensen in simulatoren gereden en hun grote zorgen geuit", zo vertelt hij. "Ik denk dat de reacties in Barcelona en Bahrein zeker veel beter waren dan die van de mensen uit de simulator, maar er zijn wel wat kritische opmerkingen, zoals die van Max."

Artikel gaat verder onder video

Tombazis: FIA kan aanpassingen in regels doorvoeren

En die kritiek wordt ter harte genomen. "“Ik denk dat ze aan de nieuwe auto's beginnen te wennen, maar we zijn ons er volledig van bewust dat we mogelijk aanpassingen moeten doen, en dat is ook besproken. We zijn al heel lang open geweest met de teams en de fabrikanten van de aandrijflijnunits, en natuurlijk ook met de coureurs", zegt Tombazis. “Ik denk dat er manieren zijn waarop we als sportbond aanpassingen in de regels kunnen doorvoeren." De topman zegt er echter ook bij dat aanpassingen doorvoeren tijd kost. Eventuele wijzigingen moeten eerst worden goedgekeurd via een bestuursstructuur en dat gaat niet over één nacht ijs.

OOK INTERESSANT: Ecclestone vreest na harde claim van Verstappen: 'Hier gaan we fans door kwijtraken'

Over paar maanden veranderingen in F1 2026-reglement

Maar dat we de komende tijd wijzigingen gaan zien aan het 2026-reglement, is volgens Tombazis wel zeker. "Ik denk dus niet dat we precies op dezelfde plek zullen zijn als over een paar maanden", zo zegt hij - al waarschuwt Tombazis ook dat men niet direct heel ingrijpende veranderingen moet verwachten. Maar dat coureurs als een Verstappen klagen over dat ze niet écht kunnen racen, snapt hij wel. "Het is duidelijk dat coureurs gewend zijn om maximale prestaties te leveren en op een bepaalde manier te rijden, en ze moeten zich aanpassen. Totdat we deze problemen hebben opgelost, is het terecht dat ze deze feedback geven.”