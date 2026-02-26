Ecclestone vreest na harde claim van Verstappen: 'Hier gaan we fans door kwijtraken'
Ecclestone vreest na harde claim van Verstappen: 'Hier gaan we fans door kwijtraken'
Bernie Ecclestone (95) houdt zijn hart vast en vreest dat Max Verstappen (28) nog wel eens gelijk kan gaan krijgen in de snoeiharde kritiek die hij onlangs leverde op de nieuwe 2026-reglementen van de F1. Volgens Ecclestone verdwijnt de coureur steeds verder naar de achtergrond en lopen we het risico fans kwijt te raken.
Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen of er is al veel kritiek op het reglementenboek van 2026. Dit jaar is de grootste reglementswijziging in tijden doorgevoerd en de grootste verandering hierin is de significante verschuiving richting energiemanagement. De nieuwe reglementen zijn voor een groot deel toegespitst op de krachtbron, welke nu voor de helft uit elektrische energie bestaat. Dat heeft als gevolg dat energiemanagement, zuinig rijden en strategisch opladen een belangrijk onderdeel worden van het racen. Het gevolg is dat een F1-coureur lang niet altijd op de limiet kan rijden. Gewoon vol gas racen en kijken wie de snelste is, dat is er niet meer bij in de Formule 1, iets waar Verstappen al flinke kritiek op heeft geuit.
F1 moet kampioenschap zijn voor coureurs, niet voor ingenieurs
Verstappen nam geen blad voor de mond toen hem gevraagd werd naar zijn eerste indruk van de nieuwe reglementen. Hij noemde het "Formule E op steroïden" en zei dat het lang niet meer zo leuk was als voorheen. De Nederlander was ook al geen fan van de vorige generatie auto's, maar nu hij bekend is met de 2026-reglementen, zou hij direct tekenen om terug te gaan naar die generatie. Ecclestone, voormalig eigenaar van de F1, snapt de kritiek en is het volledig met Verstappen eens. "Het DNA van deze sport is dat het een wereldkampioenschap voor coureurs is en niet voor ingenieurs", zo vertelt hij bij Sport.de. "De Formule 1 concurreert nu meer met de Formule E."
F1 gaat fans verliezen met 2026-reglement
Ecclestone houdt dan ook zijn hart vast richting de seizoensopener in Melbourne. De 95-jarige Brit vreest dat Verstappen gelijk gaat krijgen en dat fans uiteindelijk zullen weglopen. Ecclestone denkt ook dat de grid, die dit seizoen uit elf teams bestaat, ver uit elkaar zal staan. "De techniek, de ontwikkeling van energiesoftware, de integratie tussen motor en chassis – het kan grotere verschillen creëren dan ooit. En wanneer technologie de kloof vergroot, verschuift de coureur naar de achtergrond." En dat is precies waar volgens Ecclestone het echte risico zit. "Het gevaar is dat we fans verliezen. Ik hoop oprecht dat ik ongelijk heb."
