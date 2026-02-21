Gaat Kim Kardashian achtste F1-titel Lewis Hamilton in de weg zitten?

Lewis Hamilton (41) lijkt weer helemaal gelukkig te zijn in de liefde. De Britse superster wordt de laatste tijd met regelmaat gespot met niemand minder dan Kim Kardashian (45). De Formule 1-coureur en de realityster werden op meerdere plekken samen gezien, waaronder bij de Super Bowl in Amerika. Maar gaat een nieuwe vlam wel samen met de droom om wereldkampioen te worden met Ferrari? Oud-coureur Johnny Herbert denkt van wel.

Sinds een aantal weken lijkt Hamilton op een roze wolk te leven. De zevenvoudig wereldkampioen werd in korte tijd meerdere keren, op meerdere locaties, gezien met Kardashian. Zo verbleef het tweetal samen onder meer in hotels in Londen en Parijs. En dat deden ze in stijl. Geruchten deden de ronde dat de tortelduifjes maar liefst 30.000 euro hadden afgetikt voor één nacht in de liefdesstad van Frankrijk. Vervolgens werden Lewis en Kim ook door televisiecamera's vastgelegd toen ze samen toeschouwer waren bij de Super Bowl in Amerika, waar ook de nieuwe livery van het F1-team van Cadillac werd gepresenteerd. Hamilton en Kardashian lijken dan ook onafscheidelijk. Maar gaat dit invloed hebben op z'n droom om in 2026 wereldkampioen te worden met Ferrari?

Is roze wolk van invloed op doelen Hamilton met Ferrari?

Drievoudig GP-winnaar Herbert denkt niet perse dat een nieuwe vlam roet in het eten hoeft te gooien met betrekking tot je sportieve doelen. "Toen Lewis Hamilton nog met Nicole Scherzinger samen was, was dat geen probleem. Hij won kampioenschappen! Is dat wat hij leuk vindt? Jazeker. Wat vindt Max Verstappen leuk? Hij rijdt graag in allerlei verschillende auto's. Hij doet dingen anders. En elke coureur doet dingen anders, en Lewis is altijd al bezig geweest met muziek en mode en hij heeft dat altijd gecombineerd met collega-artiesten in de muziekwereld. We zien hem bij de Super Bowl, het is buiten het seizoen, wat is daar mis mee?", zo vraagt hij zich af in gesprek met Snabbare.

Kim Kardashian zal geen negatief effect hebben op Hamilton

Herbert denkt dan ook niet dat de mogelijke relatie met Kardashian storend werkt voor Hamilton. "Nee, want dat soort coureurs zijn er heel erg goed in om letterlijk een schakelaar om te zetten; ze zetten die uit als ze niet achter het stuur zitten en hij zet hem weer aan als hij in de cockpit stapt", aldus Herbert. "“Er zullen momenten zijn dat hij even rust nodig heeft, en iedereen verdient die rust. Lewis komt er helemaal goed doorheen. Ik hoop alleen dat ze een auto voor hem kunnen bouwen waarmee hij kan meedoen met bijvoorbeeld Max en George Russell, en ook met de McLarens. Er is een kans, maar ik weet nog niet zeker of ze er al zijn.”

