Lewis Hamilton en Kim Kardashian tikken 30.000 euro af voor gezamenlijke nacht in Parijs

Lewis Hamilton (41) en Kim Kardashian (45) lijken op een roze wolk te zitten samen. De tortelduifjes brengen recentelijk veel tijd met elkaar door en doen dat op romantische plekken. Zo zouden ze afgelopen maandag samen richting Parijs zijn gevlogen, nadat ze de zondag al gezamenlijk hadden doorgebracht in Londen. Kosten noch moeite werden gespaard, zo blijkt uit gelekte details.

Hamilton en Kardashian zijn geen vreemden van elkaar. De twee beroemdheden zijn meermaals samen gezien bij verschillende gelegenheden, maar het betrof hier altijd puur vriendschappelijk contact. Het tweetal kent elkaar al vanaf de periode dat Kim nog samen was met rapper Kanye West, ofwel Ye - en Hamilton een relatie had met zangeres Nicole Scherzinger. Maar inmiddels lijkt de relatie tussen Hamilton en Kardashian te verschuiven van vriendschappelijk richting romantisch. Het tweetal bracht het hele afgelopen weekend tijd met elkaar door in het Verenigd Koninkrijk en zou daarna zijn doorgereisd naar de stad van de liefde, Parijs.

Hamilton en Kardashian zoeken toevlucht in peperduur hotel in Parijs

Nadat Lewis en Kim het uitstekend naar hun zin hadden gehad in Londen, zouden ze in een privéjet zijn doorgevlogen richting Frankrijk. Volgens The Sun, één van de bestverkochte boulevardkranten ter wereld, landde het toestel met de twee wereldsterren in Parijs en zochten de tortelduifjes hun toevlucht in een peperduur hotel in de Franse stad. Voor de suite van het hotel moest maar liefst 25.000 pond, omgerekend een kleine 30.000 euro, worden afgetikt. Uiteraard was dit geen enkel probleem voor Kim en Lewis, die beiden beschikken over een zeer riant gevulde bankrekening. Het vermogen van Hamilton wordt geschat om en nabij de 300 miljoen dollar, terwijl Kim zelfs een slordige 1,7 miljard dollar zou vertegenwoordigen.

Lewis en Kim in het geheim gefilmd

Hamilton en Kardashian hebben hun relatie of innige contact nog niet officieel bevestigd, maar dat de twee recentelijk veel tijd met elkaar hebben doorgebracht, is een feit. Er doken namelijk beelden op, waarop te zien is dat Lewis en Kim in het geheim door een groep beveiligers richting de ingang van een hotel worden begeleid. De twee probeerden duidelijk niet al te veel op te vallen, maar hun entourage trok de aandacht van omstanders.

