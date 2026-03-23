Lewis Hamilton en Kim Kardashian hebben de geruchten over een vermeende relatie opnieuw aangewakkerd door samen te verschijnen in Tokyo. Terwijl de Formule 1-wereld zich opmaakt voor de volgende race van het seizoen, werd de zevenvoudig wereldkampioen arm in arm gespot met de Amerikaanse realityster tijdens een wandeling door de Japanse hoofdstad.

De twee werden door oplettende fans gezien in de hippe wijken Harajuku en Omotesando, waar ze samen aan het winkelen waren. Ze werden hierbij vergezeld door Kims zus, Khloé Kardashian, en een team van beveiligers. De beelden van de twee, die verstrengeld door de straten van Tokyo wandelden, zorgen voor veel gesprekstof. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de paden van de Britse coureur en de wereldberoemde Kardashian kruisen; eerder werden ze ook al samen gespot tijdens de Super Bowl.

Interactie op sociale media valt op

De geruchten over een verstandhouding tussen de Ferrari-coureur en Kardashian worden al langer gevoed door hun gedrag op sociale media. Hamilton liet onlangs nog van zich horen door een emoji met hartjesogen achter te laten onder een Instagram-post van Kardashian. In die bewuste post deelde zij beelden van haar voorbereidingen voor een groot evenement. Deze publieke uiting werd door volgers direct opgepikt als een teken dat er meer speelt tussen de twee. Het begint er dus steeds meer op te lijken dat de twee daadwerkelijk samen zijn, al is het nog altijd niet tot een officieel bericht gekomen.

Lewis Hamilton and kim kardashian spot walking in Tokyo Lewis was happy and he waved for the fan 😊 pic.twitter.com/ejLfunpHm6 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

