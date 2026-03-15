Max Verstappen (28) zou de eer aan zichzelf moeten houden en moeten stoppen met de Formule 1, zo concludeert René van der Gijp in het tv-programma Vandaag Inside. De voormalig profvoetballer stelt dat als de Formule 1 zo doorgaat, Verstappen er beter de brui aan kan geven.

In het populaire praatprogramma op SBS6 werd de situatie van Verstappen in de Formule 1 besproken. Presentator Wilfred Genee trapte af: "Die Verstappen he, dat gaat niks worden he, heb ik in de indruk. Die moet duwen bijna. Daar moeten echt mensen achter gaan staan." Van der Gijp, die de Formule 1 nauwlettend volgt, reageert direct. "Hoe gaan we dit oplossen?", vraagt hij zich hardop af. "Je gaat toch niet, als één van de betere coureurs uit de geschiedenis, als twaalfde, dertiende of veertiende eindigen? Dan moet je toch lekker stoppen?!"

Verstappen uitvoerig besproken bij Vandaag Inside

Van der Gijp vervolgt: "Vorige week begon hij ook al achteraan, toen was z'n batterij uitgevallen." Als Helene Hendriks vervolgens vraagt of René er zelf de brui aan zou hebben gegeven, dan is het antwoord ja: "Daar heb ik dan geen zin in." Johan Derksen vindt dat het iets genuanceerder ligt. "Je hebt toch ook teams waarvan de wagens wel goed rijden? Dan ligt het toch gewoon aan het team dat hij heeft?", countert de man met de snor. "Hij zit er gewoon bijna twee seconden per ronde achter. Dat gaat nergens over", countert Van der Gijp.

