We hoorden er de afgelopen weken veel verhalen over, maar nu lijkt het tweetal het toch ook zelf naar de buitenwereld uit te willen dragen. Lewis Hamilton en Kim Kardashian hebben - op zijn minst - een leuke tijd samen. Het tweetal besloot de publiciteit in te stappen en verscheen samen bij de zestigste editie van de Super Bowl.
Hamilton lijkt in de winterstop van de Formule 1 voor het eerst in lange tijd het daten weer opgepakt te hebben. Het gaat om niemand minder dan reality-tv-superster Kim Kardashian. De twee zouden eerder volgens diverse berichten een romantisch weekend hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar de geruchtenmolen over hun relatiestatus op volle toeren draait. Kardashian zou met haar privéjet naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlogen voor een verblijf van slechts 24 uur. Iets dat natuurlijk breed uitgemeten werd, maar niet bevestigd was. Verder was er ook radiostilte vanuit het vermeende koppel zelf.
Super Bowl
Daar hebben ze nu echter wel een einde aan gemaakt. Hamilton en Kardashian verschenen namelijk samen bij Super Bowl LX, het wereldberoemde jaarlijkse Amerikaanse sportevenement, dat met 29-13 gewonnen door de Seattle Seahawks gewonnen werd ten faveure van de New England Patriots. Jaarlijks komen er op dit evenement grote getalen met wereldsterren af en ook Hamilton en Kardashian mogen we natuurlijk wel in dat rijtje scharen.
Het lijkt serieus
Hamilton, ook in het gezelschap van onder meer Tim Cook, Kendal Jenner en Hailey Bieber, werd samen met zijn vermoedelijk nieuwe liefde gespot door de vele camera's in het Levi's Stadium in Santa Clara. Daarmee lijken Hamilton en de 45-jarige Kardashian toch wel een signaal aan de buitenwereld willen af te geven dat het toch echt menens is wat betreft hun datingaspiraties. We zullen er de komende tijd ongetwijfeld meer over horen.
