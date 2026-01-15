Het Formule 1-team van Mercedes heeft op deze donderdag de nieuwe teamkledingcollectie voor het seizoen 2026 gelanceerd. De collectie, die in samenwerking met Adidas is gemaakt, is nu direct verkrijgbaar via de officiële F1 Store. Zo heeft Mercedes teampolo's van €99,00 uitgebracht evenals driver t-shirts van €87,00 en petjes in verschillende kleuren voor €47,00.

Mercedes is met hoge verwachtingen aan het nieuwe jaar begonnen. Vijfvoudig Grand Prix-winnaar George Russell en jongeling Kimi Antonelli zijn bij de Zilverpijlen gebleven. Mercedes werd het afgelopen seizoen vicekampioen bij de constructeurs, mede dankzij de zeges in Canada en Singapore, en hoopt natuurlijk op meer in 2026. Ze zullen de strijd aangaan met onder andere regerend kampioenen Lando Norris en McLaren evenals met Max Verstappen en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw design en nieuw teamwear

Op nieuwjaarsdag onthulde Mercedes haar nieuwe logo voor 2026, waar de nadruk blijft op de kleuren zwart, wit en het iconische turquoise van Petronas. De nieuwe teamkledingcollectie van Adidas en Mercedes is een fusie van straatstijl en motorsportcultuur, met een sterke focus op duurzaamheid en technische materialen. Het kleurenschema op de kleding reflecteert uiteraard het eerdergenoemde zwart, wit en turquoise. De kleding maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals Climacool.

Van t-shirts tot hoodies, van polo's tot vesten, van regenjassen tot cargopants, van petjes tot schoenen en slippers, van rugtassen tot waterflessen, je vindt het allemaal hier op de officiële F1 Store.

Related image

Gerelateerd