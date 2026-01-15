Mercedes F1-team onthult gloednieuwe teamkledingcollectie: nu verkrijgbaar voor F1-fans
Mercedes F1-team onthult gloednieuwe teamkledingcollectie: nu verkrijgbaar voor F1-fans
Het Formule 1-team van Mercedes heeft op deze donderdag de nieuwe teamkledingcollectie voor het seizoen 2026 gelanceerd. De collectie, die in samenwerking met Adidas is gemaakt, is nu direct verkrijgbaar via de officiële F1 Store. Zo heeft Mercedes teampolo's van €99,00 uitgebracht evenals driver t-shirts van €87,00 en petjes in verschillende kleuren voor €47,00.
Mercedes is met hoge verwachtingen aan het nieuwe jaar begonnen. Vijfvoudig Grand Prix-winnaar George Russell en jongeling Kimi Antonelli zijn bij de Zilverpijlen gebleven. Mercedes werd het afgelopen seizoen vicekampioen bij de constructeurs, mede dankzij de zeges in Canada en Singapore, en hoopt natuurlijk op meer in 2026. Ze zullen de strijd aangaan met onder andere regerend kampioenen Lando Norris en McLaren evenals met Max Verstappen en Red Bull Racing.
Nieuw design en nieuw teamwear
Op nieuwjaarsdag onthulde Mercedes haar nieuwe logo voor 2026, waar de nadruk blijft op de kleuren zwart, wit en het iconische turquoise van Petronas. De nieuwe teamkledingcollectie van Adidas en Mercedes is een fusie van straatstijl en motorsportcultuur, met een sterke focus op duurzaamheid en technische materialen. Het kleurenschema op de kleding reflecteert uiteraard het eerdergenoemde zwart, wit en turquoise. De kleding maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals Climacool.
Van t-shirts tot hoodies, van polo's tot vesten, van regenjassen tot cargopants, van petjes tot schoenen en slippers, van rugtassen tot waterflessen, je vindt het allemaal hier op de officiële F1 Store.
Gerelateerd
Net binnen
'FIA maakt uitzondering voor brandstof tijdens wintertest: homologatie en kosten enorm probleem'
- 11 minuten geleden
'Mercedes-motorfoefje levert groter voordeel op dan verwacht'
- 52 minuten geleden
- 2
Mercedes F1-team onthult gloednieuwe teamkledingcollectie: nu verkrijgbaar voor F1-fans
- 1 uur geleden
F1-motorreglement in 2026 op de schop: dit is het in detail uitgelegd | GPFans Special
- 1 uur geleden
- 5
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 2 uur geleden
- 4
Motorrijder Lledó vliegt door de lucht en crasht zwaar in Dakar Rally | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december