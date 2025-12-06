We hebben nog maar één dag te gaan in het Formule 1-seizoen 2025. De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zit erop en morgen wordt de seizoensfinale gehouden waarin Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri gaan strijden om het wereldkampioenschap. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Verstappen mag op het Yas Marina Circuit vanaf de pole position beginnen, nadat hij zich voor Norris en Piastri had gekwalificeerd. De drie titelkandidaten staan bij elkaar in de top drie. Ook al hoeft Norris niets meer te doen dan op het podium te finishen om de WK-titel te pakken, toch wil hij in de aanval gaan bij Verstappen. De Nederlander vertelde over zijn indrukwekkende poleronde en waarschuwt McLaren dat hij niks te verliezen heeft morgen. CEO Zak Brown hoopt dat Red Bull Racing heeft gegokt met de setup en daar tijdens de race nadeel aan ondervindt. McLaren heeft ondertussen een extra vergadering ingelast om alle mogelijke scenario's te bespreken na de pole van Verstappen. Een foutloze zaterdag was het niet voor Red Bull, aangezien ze een straf van de stewards kregen.

Artikel gaat verder onder video

FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit

Tijdens de eerste helft van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi reed Yuki Tsunoda stapvoets om een gaatje te creëren naar zijn voorliggers. Op die manier zou hij voor een snelle ronde kunnen gaan in schone lucht. Voor veel coureurs is bocht 11 de vaste plek om dat gaatje te creëren, maar het lastige is dat het een snelle, maar blinde bocht is. Lando Norris kwam in dit geval om de hoek en kwam toen de Red Bull Racing-bolide tegen. De FIA besloot hier een straf voor uit te delen. Lees hier het hele artikel over de straf voor Red Bull Racing.

Related image

Norris wil het Verstappen lastig maken: 'Mijn doel is om de race te winnen'

Lando Norris heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De kampioenschapsleider vergezelt Max Verstappen op de voorste startrij morgen, terwijl de andere McLaren van Oscar Piastri vanaf P3 moet komen. Norris is teleurgesteld met zijn resultaat. "Het is lastig, het is lastig... Max heeft het goed gedaan. Mijn felicitaties gaan uit naar hem", vertelde hij na de kwalificatie. "Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn rondje was prima, ik was er best blij mee. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet op de pole position sta voor het laatste raceweekend, maar we waren gewoon niet snel genoeg vandaag. We moeten morgen dus aan de bak." Lees hier het hele artikel over een teleurgestelde Lando Norris na de kwalificatie in Abu Dhabi.

Related image

Verstappen verklaart uitblijven slipstream Tsunoda in polerondje: 'Wilde geen gezeik erover'

Max Verstappen heeft de pole position verdiend voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij deed dat zonder een slipstream van Red Bull Racing-teamgenoot Yuki Tsunoda, al was dat eerder wel het plan. De viervoudig wereldkampioen lachte na de kwalificatie en zei dat hij geen zin had in gezeik erover, en wilde zijn tweede run in Q3 dus op eigen kracht doen. "Voor mij was het belangrijk om met twee nieuwe set banden in Q3 terecht te komen. Die twee rondjes [in Q2], ik wist dat die heel belangrijk waren. Ik kon het me natuurlijk niet veroorloven om grote fouten te maken", begon Verstappen tegenover Viaplay. Vervolgens legde hij uit waarom hij geen slipstream van Tsunoda kreeg. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die tijdens de tweede run in Q3 geen slipstream nodig had.

© Red Bull Content Pool

Brown ziet 'slimme' Verstappen pole pakken: "Hopelijk betalen ze daar morgen de prijs voor"

Waar eerst werd verwacht dat een McLaren-coureur de pole position zou pakken voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, aangezien deze baan goed bij de MCL39-bolide zou passen, was het juist Max Verstappen die bovenaan stond in de kwalificatie. McLaren-CEO Zak Brown hoopt dat Red Bull Racing een gok met de setup heeft genomen en daar tijdens de race de nadelen van ondervindt. "Max heeft twee spectaculaire rondjes neergezet", vertelde de Amerikaan tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. "Ik maakte me zorgen over de slipstream die hij kreeg van Tsunoda, maar hij had het in zijn tweede run niet eens nodig. Hopelijk hebben ze de auto afgesteld op een wonder van één rondje en betalen ze daar morgen de prijs voor." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die reageert op de pole position van Max Verstappen.

© Red Bull Content Pool

Verstappen grijnst en waarschuwt McLaren: "Laat ze maar uitkijken, ik heb niks te verliezen!"

Max Verstappen had niet verwacht tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi nog steeds kans te maken op het wereldkampioenschap van 2025. Tijdens de kwalificatie heeft de Red Bull Racing-coureur ook nog maximaal gepresteerd door de pole position te pakken. Hij blikt met een mysterieuze lach vooruit op de finale van zondag. "Het was in de derde vrije training nog niet helemaal zoals ik het wou", legde Verstappen bij Viaplay uit. Wijzigingen aan de afstelling richting de kwalificatie hielpen, maar de Limburger prijst ook de keuze van Red Bull om deze achtervleugel in te zetten. "Ik wist dat er nog meer in zou zitten, als we de balans beter konden krijgen en dat ging in de kwalificatie de goede kant op. In Qatar reden we met meer downforce [ten opzichte van McLaren]. Maar deze vleugel is efficiënt gebleken voor ons." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die zijn kampioenschapsrivalen waarschuwt voor de seizoensfinale.

© Red Bull Content Pool

Piastri bevestigt extra McLaren-vergadering na pole Verstappen: 'Dit gaan we bespreken'

Oscar Piastri heeft na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi bevestigd dat McLaren een vergadering heeft ingelast om te bespreken hoe het de seizoensfinale gaat aanpakken nu Max Verstappen de pole position in handen heeft. Gaan er teamorders komen voor de Australiër? Hij lijkt te hopen van niet, aangezien hij zelf ook nog kans maakt op het wereldkampioenschap. "Zo ver heb ik nog niet vooruit gedacht. Maar natuurlijk ga ik proberen het kampioenschap te winnen, al heb ik meer nodig dan simpelweg de overwinning. We gaan zien wat er gebeurt", antwoordde de Piastri op de vraag van Sky Sports F1 of hij Lando Norris gaat aanvallen bij de start. Lees hier het hele artikel over de extra vergadering bij McLaren voor de race.

Related image

Gerelateerd