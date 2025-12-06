FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit
FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit
Yuki Tsunoda en kampioenschapsleider Lando Norris moesten zich na afloop van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi melden bij de stewards. De twee maakten bijna een crash mee in de sector vlak voor het hotel en dus ging de FIA op onderzoek uit. Hier is zojuist uitspraak over gedaan.
Tijdens de eerste helft van de laatste trainingssessie op het Yas Marina Circuit reed Tsunoda stapvoets om een gaatje te creëren naar zijn voorliggers. Op die manier zou hij voor een snelle ronde kunnen gaan in schone lucht. Voor veel coureurs is bocht 11 de vaste plek om dat gaatje te creëren, maar het lastige is dat het een snelle, maar blinde bocht is. Norris kwam in dit geval om de hoek en kwam toen de Red Bull Racing-bolide tegen.
Artikel 37.5
Stewards noteerden het als een overtreding van artikel 37.5 van het sportief reglement. Hierin staat dat "coureurs die onnodig op het circuit stoppen or onnodig een andere deelnemer ophouden, het risico lopen bestraft te worden".
Red Bull Racing heeft een boete gekregen van maar liefst €10.000, terwijl aan Tsunoda een formele waarschuwing wordt uitgedeeld. Norris was niet bezig met een pushronde, maar bouwde de pace vanaf bocht 9 wel op. De stewards vinden dat Red Bull Tsunoda hierover hadden moeten waarschuwen. De Japanner wist niet dat Norris er met grote snelheid aan zou komen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie
- 38 minuten geleden
Mercedes op de bon na crash met Tsunoda en biedt excuses aan bij Red Bull
- 4 minuten geleden
FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit
- 26 minuten geleden
- 3
Verstappen hoeft geen hulp van Racing Bulls te verwachten: "Hebben onze eigen zorgen"
- 1 uur geleden
- 3
FIA roept Norris bij de stewards na incident met Tsunoda, Aston Martin krijgt boete
- 1 uur geleden
- 4
Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training in Abu Dhabi
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november