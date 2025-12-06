Yuki Tsunoda en kampioenschapsleider Lando Norris moesten zich na afloop van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi melden bij de stewards. De twee maakten bijna een crash mee in de sector vlak voor het hotel en dus ging de FIA op onderzoek uit. Hier is zojuist uitspraak over gedaan.

Tijdens de eerste helft van de laatste trainingssessie op het Yas Marina Circuit reed Tsunoda stapvoets om een gaatje te creëren naar zijn voorliggers. Op die manier zou hij voor een snelle ronde kunnen gaan in schone lucht. Voor veel coureurs is bocht 11 de vaste plek om dat gaatje te creëren, maar het lastige is dat het een snelle, maar blinde bocht is. Norris kwam in dit geval om de hoek en kwam toen de Red Bull Racing-bolide tegen.

Artikel 37.5

Stewards noteerden het als een overtreding van artikel 37.5 van het sportief reglement. Hierin staat dat "coureurs die onnodig op het circuit stoppen or onnodig een andere deelnemer ophouden, het risico lopen bestraft te worden".

Red Bull Racing heeft een boete gekregen van maar liefst €10.000, terwijl aan Tsunoda een formele waarschuwing wordt uitgedeeld. Norris was niet bezig met een pushronde, maar bouwde de pace vanaf bocht 9 wel op. De stewards vinden dat Red Bull Tsunoda hierover hadden moeten waarschuwen. De Japanner wist niet dat Norris er met grote snelheid aan zou komen.

