De juridische strijd van Felipe Massa tegen de Formule 1, de FIA en voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft het Britse Supreme Court bereikt. De gedaagde partijen hebben toestemming gekregen om via een versnelde procedure direct in hoger beroep te gaan bij de hoogste rechtsinstantie van het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Sky Sports News. Daarmee hopen zij de miljoenenclaim van de voormalig Ferrari-coureur, die draait om het ‘Crashgate’-schandaal uit 2008, definitief van tafel te krijgen.

De stap naar het Supreme Court betekent een nieuwe wending in het al jaren slepende dossier. De FIA, Formula One Management (FOM) en de inmiddels 95-jarige Ecclestone maken gebruik van een zogenoemde ‘leapfrog’-procedure. Daarbij wordt het reguliere Hof van Beroep overgeslagen en gaat de zaak direct in hoger beroep tegen de eerdere uitspraak van de High Court. Die oordeelde eind vorig jaar dat de beschuldiging van een onrechtmatige samenzwering inhoudelijk behandeld mag worden tijdens een rechtszaak. Door de stap naar het hoogste rechtsorgaan ligt de voorbereiding van dat proces voorlopig stil.

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Financieel conflict en de nasleep van Singapore 2008

Naast de inhoudelijke strijd speelt er ook een financieel geschil over de proceskosten. In maart bepaalde de rechter dat de FIA, FOM en Ecclestone gezamenlijk 250.000 Britse pond (ongeveer 290.000 euro) aan Massa moeten betalen voor de tot dan toe gemaakte kosten.

De Braziliaan eist in totaal 64 miljoen pond schadevergoeding voor misgelopen inkomsten en bonussen. Die claim komt voort uit de Grand Prix van Singapore in 2008, waar Renault-coureur Nelson Piquet Jr. opzettelijk crashte in opdracht van zijn teamleiding om teamgenoot Fernando Alonso de overwinning te bezorgen. Massa liep daardoor kostbare punten mis en zag de wereldtitel uiteindelijk met één punt verschil aan zich voorbijgaan.

Massa vastberaden om samenzwering te bewijzen

Hoewel eerder al is geoordeeld dat de uitslag van het kampioenschap niet met terugwerkende kracht kan worden aangepast en Lewis Hamilton dus officieel wereldkampioen van 2008 blijft, zet Massa zijn juridische strijd onverminderd voort. “Ik kijk ernaar uit om in de rechtbank te bewijzen dat er is samengespannen om de waarheid te verbergen. Ik zal alle juridische middelen gebruiken om dit onrecht te corrigeren”, liet Massa eerder optekenen. “Formule 1 is de mooiste sport ter wereld, maar het is essentieel dat het ook de eerlijkste is.”

De FIA en FOM houden ondertussen vast aan hun standpunt dat de claim juridisch is verjaard en dat historische sportuitslagen niet door een civiele rechter kunnen worden herzien.

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