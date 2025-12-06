Norris wil het Verstappen lastig maken: 'Mijn doel is om de race te winnen'
Lando Norris heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De kampioenschapsleider vergezelt Max Verstappen op de voorste startrij morgen, terwijl de andere McLaren van Oscar Piastri vanaf P3 moet komen. Norris is teleurgesteld met zijn resultaat.
Verstappen moet tijdens de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit ten minste 12 punten goed zien te maken op Norris. De eerste stap heeft de coureur van Red Bull Racing al gezet door de pole position te pakken. Norris was 0.201 seconden te langzaam, maar wist in ieder geval nog wel zijn teamgenoot te verslaan. Als de Brit morgen als tweede aan de finish komt, is hij de wereldkampioen. Desondanks wil hij het risico nemen door het Verstappen moeilijk te maken. Het doel van Norris op zondag? De race winnen.
Teleurstelling bij Norris
"Het is lastig, het is lastig... Max heeft het goed gedaan. Mijn felicitaties gaan uit naar hem", begon Norris direct na de kwalificatie. "Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn rondje was prima, ik was er best blij mee. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet op de pole position sta voor het laatste raceweekend, maar we waren gewoon niet snel genoeg vandaag. We moeten morgen dus aan de bak."
Morgen de aanval inzetten
Norris hoeft niets meer te doen dan op het podium te finishen morgen om de WK-titel veilig te stellen. Gaat hij het achter Verstappen voorzichtig aan doen of gaat hij de aanval inzetten? "Ik weet het niet. Dat zien we tegen die tijd wel. Momenteel ben ik gewoon teleurgesteld dat ik niet op de pole position sta. Maar ik wil wel proberen morgen de race te winnen. Dat is het doel."
