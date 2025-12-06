Max Verstappen had niet verwacht tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi nog steeds kans te maken op het wereldkampioenschap van 2025. Tijdens de kwalificatie heeft de Red Bull Racing-coureur ook nog maximaal gepresteerd door de pole position te pakken. Hij blikt met een mysterieuze lach vooruit op de finale van zondag.

Verstappen wil morgen uiteraard de race op het Yas Marina Circuit op zijn naam schrijven. Of hij dan ook de WK-titel pakt, dat hangt af van waar kampioenschapsleider Lando Norris finisht. De Brit moet als vierde of lager eindigen om te kunnen verliezen. Verstappen lijkt ten opzichte van Norris en Oscar Piastri totaal geen druk te voelen. Hij kijkt dan ook op zijn typische nuchtere manier uit naar de laatste wedstrijd van het seizoen. Hij wil gewoon plezier hebben en het de McLarens tegelijkertijd lastig maken.

Verstappen tevreden over de balans en setup

"Het was in de derde vrije training nog niet helemaal zoals ik het wou", legde Verstappen bij Viaplay uit. Wijzigingen aan de afstelling richting de kwalificatie hielpen, maar de Limburger prijst ook de keuze van Red Bull om deze achtervleugel in te zetten. "Ik wist dat er nog meer in zou zitten, als we de balans beter konden krijgen en dat ging in de kwalificatie de goede kant op. In Qatar reden we met meer downforce [ten opzichte van McLaren]. Maar deze vleugel is efficiënt gebleken voor ons. Op bepaalde circuits kunnen we die dan gebruiken en dat ligt ons [hier] wat beter."

Verstappen waarschuwt zijn rivalen

Verstappen gaat met een bak aan zelfvertrouwen de seizoensfinale in Abu Dhabi tegemoet. "Laat ze maar uitkijken!", grijnsde Verstappen op de opmerking dat hij Norris en Piastri achter zich zal hebben richting de eerste bocht. "Ik heb niks te verliezen, dus we gaan er gewoon vol tegenaan. Als we moeten verdedigen, dan gaan we verdedigen. Als we moeten aanvallen, dan vallen we ook gewoon aan. Plezier hebben, dat is het allerbelangrijkste."

