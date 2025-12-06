Verstappen verklaart uitblijven slipstream Tsunoda in polerondje: 'Wilde geen gezeik erover'
Verstappen verklaart uitblijven slipstream Tsunoda in polerondje: 'Wilde geen gezeik erover'
Max Verstappen heeft de pole position verdiend voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij deed dat zonder een slipstream van Red Bull Racing-teamgenoot Yuki Tsunoda, al was dat eerder wel het plan. De viervoudig wereldkampioen lachte na de kwalificatie en zei dat hij geen zin had in gezeik erover, en wilde zijn tweede run in Q3 dus op eigen kracht doen.
Verstappen zat er de gehele kwalificatie op het Yas Marina Circuit goed bij. Hij besloot als enige in Q2 een dubbele run op een gebruikt setje softs te doen en in de slotfase in de garage te blijven. Dat gaf hem in Q3 de kans om twee runs ieder op een nieuw setje van het zachtste Pirelli-rubber te doen. De eerste ronde kwam met hulp van een slipstream van Tsunoda, maar tijdens de tweede en nóg snellere ronde stond Verstappen er alleen voor. Hij had er geen zin in dat fans of de concurrentie opmerkingen zouden hebben over assistentie van zijn teamgenoot.
Q2 op gebruikte banden
"Voor mij was het belangrijk om met twee nieuwe set banden in Q3 terecht te komen", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Die twee rondjes [in Q2], ik wist dat die heel belangrijk waren. Ik kon het me natuurlijk niet veroorloven om grote fouten te maken. Die rondjes waren dan ook goed genoeg. Dan voel je jezelf natuurlijk ook wat beter. De balans zat er goed in en als je eerst op gebruikte banden hebt gereden, dan weet je dat er daarna nog meer rondetijd in zit."
Geen slipstream van Tsunoda in polerondje
Verstappen kreeg in Q2 een slipstream van Fernando Alonso. "Ja, tijdens mijn tweede ronde. Dat soort dingen helpen altijd wel mee." In Q3 kreeg Tsunoda opdracht om zijn teamgenoot een slipstream te geven. "Ik wist niet hoeveel ik [in mijn tweede run van Q3] kon verbeteren, omdat ik in mijn eerste ronde die slipstream kon meepakken van Yuki. Maar ik dacht ook bij mezelf: 'Als we nu de pole pakken, dan gaat iedereen zeiken over die slipstream, dus we moeten [in mijn tweede ronde] nog wat harder gaan'. Ik wist dat ik in de laatste sector nog wat tijd kon vinden en zo kwam het ook uit."
