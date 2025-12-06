Waar eerst werd verwacht dat een McLaren-coureur de pole position zou pakken voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, aangezien deze baan goed bij de MCL39-bolide zou passen, was het juist Max Verstappen die bovenaan stond in de kwalificatie. McLaren-CEO Zak Brown hoopt dat Red Bull Racing een gok met de setup heeft genomen en daar tijdens de race de nadelen van ondervindt.

Verstappen was al sneller dan wie dan ook tijdens zijn eerste run in Q3 met een 1:22.295, maar hij kreeg toen hulp van Yuki Tsunoda. Zijn teamgenoot gaf hem een slipstream op het rechte stuk voor bocht 9 om zo een paar honderdsten winst te boeken. De tweede run in Q3 deed de Limburger echter op eigen kracht. Met een 1:22.207 was hij twee tienden sneller dan zijn kampioenschapsrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Ondanks dat Norris met een podiumfinish de WK-titel veilig kan stellen, wil hij toch de aanval inzetten op Verstappen. Brown hoopt dat Red Bull volledig heeft ingezet op de kwalificatie met de afstelling bij Verstappen.

Brown hoopt dat Verstappen morgen de prijs betaalt

"Max heeft twee spectaculaire rondjes neergezet", vertelde de Amerikaan tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. "Ik maakte me zorgen over de slipstream die hij kreeg van Tsunoda, maar hij had het in zijn tweede run niet eens nodig. Hopelijk hebben ze de auto afgesteld op een wonder van één rondje en betalen ze daar morgen de prijs voor. Of dat het geval is, weet ik niet."

McLaren klaar voor alle verschillende scenario's

"Max is niet alleen een snelle, maar ook een slimme coureur. We hebben ons daarom klaargemaakt voor alle verschillende scenario's", antwoordde Brown op de vraag of hij vreest dat Verstappen Norris gaat ophouden in de hoop dat de kampioenschapsleider op die manier posities gaat verliezen. "Het veld zit dicht bij elkaar, dus als je ook maar één minuut niet vol gas gaat, als je te voorzichtig bent, dan wordt je door de auto's achter je opgeslokt."

