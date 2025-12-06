Piastri bevestigt extra McLaren-vergadering na pole Verstappen: 'Dit gaan we bespreken'
Oscar Piastri heeft na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi bevestigd dat McLaren een vergadering heeft ingelast om te bespreken hoe het de seizoensfinale gaat aanpakken nu Max Verstappen de pole position in handen heeft. Gaan er teamorders komen voor de Australiër? Hij lijkt te hopen van niet, aangezien hij zelf ook nog kans maakt op het wereldkampioenschap.
Er zijn nog drie kampioenschapskandidaten met nog één race te gaan in het Formule 1-seizoen van 2025. Verstappen kwalificeerde zich als allerbeste op het Yas Marina Circuit. De coureur van Red Bull Racing heeft echter een achterstand van 12 punten op Lando Norris die morgen vanaf de tweede plek mag starten. Norris moet van het podium gestoten worden, anders kan Verstappen niet zijn vijfde WK-titel op rij verdienen. Maar Piastri mag niet vergeten worden, al ligt hij wel 16 punten achter op zijn teamgenoot en dus heeft hij nóg meer geluk nodig.
Verschillende verhalen bij McLaren
Norris en Piastri wilden tijdens de mediadag in Abu Dhabi niks kwijt over de strategie van McLaren dit weekend. Teambaas Andrea Stella had op zijn beurt gezegd dat zijn coureurs vrij waren om te racen. Zak Brown, de CEO van de Britse formatie, krabbelde juist weer terug en zei dat ze "gek" zouden zijn, als ze geen teamorders gebruikten om Norris of Piastri kampioen te laten worden. Volgens de laatstgenoemde is er na de kwalificatie nog steeds geen knoop doorgehakt over teamorders en komt er nog een vergadering om alle scenario's te bespreken.
Piastri bevestigt vergadering na pole position Verstappen
Piastri kreeg bij Sky Sports F1 de vraag of hij Norris gaat proberen in te halen bij de start. "Zo ver heb ik nog niet vooruit gedacht. Maar natuurlijk ga ik proberen het kampioenschap te winnen, al heb ik meer nodig dan simpelweg de overwinning. We gaan zien wat er gebeurt", antwoordde de Australiër. Er komt nog een extra vergadering om te bespreken of hij tijdens de race teamorders moet volgen. "We gaan erover discussiëren. Ik heb er nog geen direct uitsluitsel over. Maar totdat Max of Lando voor mij over de streep komen, zit ik nog steeds in het gevecht. Natuurlijk is het voor niemand makkelijk om [over teamorders] te beslissen, maar we gaan het voor de race bespreken."
