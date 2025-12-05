McLaren had eerder deze week duidelijk gemaakt dat het geen teamorders wilde gebruiken tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri allebei nog kans maken op het wereldkampioenschap. CEO Zak Brown krabbelt nu echter terug en laat weten dat het plan om Max Verstappen te verslaan toch is omgegooid.

Norris is naar het Yas Marina Circuit gekomen met 408 punten achter zijn naam. Zijn voorsprong op Verstappen is 12 punten en op Piastri is het 18 punten. Stel dat Verstappen zondag aan de leiding gaat, Piastri ligt tweede of derde en Norris ligt vierde, gaat Piastri dan aan de kant om Norris de WK-titel te gegeven? Het McLaren-duo zei tijdens de persconferentie dat dit nog niet was besloten, terwijl teambaas Andrea Stella beweerde dat ze vrij zouden zijn om te racen. George Russell noemde het ondertussen "onacceptabel en onredelijk", als McLaren teamorders doorvoert. Maar die strategie gaat er toch echt komen, volgens Brown. Hij zegt dat ze gek zouden zijn, als er geen nodige teamorders worden ingezet tijdens de finale van zondag.

Toch wel teamorders bij McLaren

"Ja, natuurlijk", antwoordde de Amerikaan vandaag op de vraag van Sky Sports of Piastri aan de kant gaat, als dat Norris het kampioenschap geeft. "We zijn realistisch, we willen dit rijderskampioenschap winnen. We beginnen aan het weekend, wetende dat ze allebei gelijke kansen hebben, ook al zit er wel een gat in de puntenstand tussen de twee. Maar je weet niet hoe de kwalificatie zich gaat afspelen en hoe het zit met de betrouwbaarheid. Als we eenmaal aan de race zijn begonnen en het wordt duidelijk dat de één wel een kans heeft en de ander niet, dan zullen we er alles aan doen om het rijderskampioenschap te pakken. We zouden gek zijn, als we dat niet deden."

Niet ongewoon tussen teamgenoten om iets op te offeren

Brown verwacht weinig kritiek als teamorders eraan te pas komen op zondag. "Het is een teamsport, toch? We hebben het constructeurskampioenschap gewonnen als een team, maar we proberen ook het rijderskampioenschap te winnen als een team. Ik weet dat het een beetje raar klinkt, maar als de één het niet kan winnen, dan willen we uiteraard dat de ander dat wel kan. Dat is wat zij als team willen en ze zijn goede teamplayers. Dat zagen we vorig jaar ook in de Sprint in Brazilië en in Qatar. Het is in wat voor sport dan ook niet ongewoon voor ploegmaten om iets op te offeren voor een ander."

