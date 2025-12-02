Het Formule 1-team van McLaren is in eerste instantie niet van plan om teamorders in te zetten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Teammaat Andrea Stella laat weten dat beide coureurs de kans krijgen om voor het wereldkampioenschap vechten.

Het Formule 1-seizoen kent aanstaande zondag een zinderende ontknoping, met maar liefst drie kanshebbers voor het wereldkampioenschap. Lando Norris gaat aan kop in het klassement en heeft met een voorsprong van twaalf punten op Max Verstappen de beste papieren. Oscar Piastri staat op zijn beurt vier punten achter de Nederlander, en doet wiskundig gezien zeker nog mee. Norris heeft in welk scenario dan ook genoeg aan een podiumplaats aanstaande zondag. Als Verstappen de race wint, is een derde plaats goed genoeg. Bij een tweede plaats voor de Nederlander, is dat de achtste plaats voor de Brit. En bij P3 voor Verstappen, heeft Norris genoeg aan de negende stek.

Een perfect raceweekend uitvoeren

Alhoewel Piastri de outsider is in dit verhaal, is McLaren vastberaden om ook in Abu Dhabi de Papaya-regels te waarborgen. Teambaas Andrea Stella laat weten dat er niet op voorhand afspraken worden gemaakt met de coureurs, maar dat ze in vrij zijn om tegen elkaar te racen: "In eerste instantie moeten we ervoor zorgen dat we in staat zijn om een raceweekend perfect uit te voeren", citeert Motorsport.com. "De snelheid zit in de auto en de coureurs doen het bijzonder goed, maar de afgelopen weken hebben we daar door operationele fouten geen gebruik van kunnen maken."

Wel of geen teamorders in Abu Dhabi?

De Italiaan vervolgt: "Wat betreft het hebben van twee coureurs die voor het kampioenschap vechten: onze filosofie zal niet veranderen voor Abu Dhabi. We blijven zowel Oscar als Lando de kans geven om hun ambities na te jagen. Kijkend naar de punten, kan Oscar het kampioenschap zeker nog winnen. We hebben in het verleden al vaker gezien dat de derde in de WK-stand uiteindelijk zo'n finale wint. We zullen beide coureurs vrij laten racen, al is voor ons het belangrijkst dat we uiteindelijk met één van beide rijders Verstappen verslaan."

Met die laatste zin lijkt Stella erop te doelen dat mocht er een scenario ontstaan waarin Piastri het wereldkampioenschap niet meer kan winnen, maar hij Norris wel aan de wereldtitel kan helpen, dit wellicht wel aan de Australiër gevraagd zal worden.

