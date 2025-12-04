In de komende dagen gaan we zien wie zich tot wereldkampioen in de Formule 1 weet te kronen, waarbij het team van McLaren nog altijd twee ijzers in het vuur heeft. George Russell is van mening dat wat er ook gebeurt, men bij McLaren de teamorders achterwege moet laten.

De Grand Prix van Qatar leek dé dag te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter totaal anders dan gehoopt. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, een beslissing waar ze nog lang grote spijt van zullen hebben.

Papayarules

Het betekent dat er nog altijd geen beslissing in de titelrace is gevallen, Max Verstappen nog altijd in de nek hijgt én beide McLaren-rijders nog kans maken op de titel. Inmiddels is het voorbeschouwen en speculeren natuurlijk ook begonnen. Wat gaat McLaren doen in bepaalde situaties met twee coureurs die om de titel kunnen strijden? De beroemde papayarules zijn inmiddels welbekend, maar hoeveel zijn deze waar als puntje daadwerkelijk bij paaltje komt en er harde knopen doorgehakt moeten worden?

Onacceptabel

Russell heeft er in ieder geval wel een mening over in aanloop naar de laatste race van het seizoen: "Naar mijn mening is het onacceptabel en onredelijk om een coureur die nog kans heeft op de wereldtitel te vragen om aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot. Ik denk dat dat totaal oneerlijk zou zijn. Ze moeten allebei hun kans krijgen en wanneer ze daardoor allebei de titel verliezen, moet je gewoon toegeven dat de andere coureur [Verstappen] het beter heeft gedaan. Dat is het", zo besluit hij.

