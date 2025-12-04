Norris laat zich horen over teamorders: "Als Max dan kampioen wordt, is het zo"
Norris laat zich horen over teamorders: "Als Max dan kampioen wordt, is het zo"
De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en zoals inmiddels bekend strijden nog drie coureurs om de felbegeerde titel van 2025. Er is ook een scenario mogelijk waarbij Lando Norris kampioen kan worden en Oscar Piastri voor hem aan de kant zou moeten met een teamorder. Dit is echter niet besproken binnen het team.
De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, waardoor ze eigenlijk de hele race verziekten.
Scenario's
Het betekent dat de titelrace nog altijd geen gelopen koers is en beide rijders van McLaren zich dit weekend tot wereldkampioen kunnen kronen. Norris ligt daarbij op pole position: hij heeft twaalf punten meer dan Max Verstappen op zak en staat er zestien voor op teamgenoot Piastri. Er kunnen zich echter diverse bijzondere scenario's ontvouwen. Denk bijvoorbeeld aan Verstappen die eerste ligt, Piastri die voor Norris ligt en de Brit die dan virtueel de wereldtitel misgrijpt omdat hij dan lager dan P4 rijdt.
Geen teamorders
In dat geval zou McLaren ervoor kunnen kiezen om Piastri de teamorder te geven terug te vallen achter Norris, om zo de Brit tot wereldkampioen te kronen. Dit is echter niet besproken binnen het team van McLaren, zo bevestigt de kampioenschapsleider: "Daar hebben we het niet over gehad. Ik denk ook niet dat ik erom zou vragen, dat vind ik ook geen faire vraag. Als het zo eindigt en Max dan kampioen zou worden, dan zij het zo." Piastri bevestigt: "Het is iets waar we het niet over hebben gehad. Ik heb pas een antwoord als ik weet wat er van me verwacht wordt."
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: 'Hadjar wilde eerst niet naar Red Bull Racing' l GPFans Raceteam
- 27 minuten geleden
Hamilton stoort zich aan Red Bull: 'Weten wat er gebeurt als coureurs daarheen gaan'
- 58 minuten geleden
- 8
Verstappen vergelijkt 2021 met 2025: 'Duidelijk dat twee teams elkaar toen niet mochten'
- 1 uur geleden
Stand F2 en F3: Câmara kampioen in F3, Fornaroli voor laatste weekend al kampioen in F2
- 2 uur geleden
- 2
Presidentsverkiezingen FIA gaan door ondanks rechtszaak: onzekerheid nog wel aanwezig
- 2 uur geleden
- 2
Alonso grapt over Verstappen, Norris en Piastri: 'Beste coureur weer geen kampioen'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november