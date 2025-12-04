De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en zoals inmiddels bekend strijden nog drie coureurs om de felbegeerde titel van 2025. Er is ook een scenario mogelijk waarbij Lando Norris kampioen kan worden en Oscar Piastri voor hem aan de kant zou moeten met een teamorder. Dit is echter niet besproken binnen het team.

De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, waardoor ze eigenlijk de hele race verziekten.

Scenario's

Het betekent dat de titelrace nog altijd geen gelopen koers is en beide rijders van McLaren zich dit weekend tot wereldkampioen kunnen kronen. Norris ligt daarbij op pole position: hij heeft twaalf punten meer dan Max Verstappen op zak en staat er zestien voor op teamgenoot Piastri. Er kunnen zich echter diverse bijzondere scenario's ontvouwen. Denk bijvoorbeeld aan Verstappen die eerste ligt, Piastri die voor Norris ligt en de Brit die dan virtueel de wereldtitel misgrijpt omdat hij dan lager dan P4 rijdt.

Geen teamorders

In dat geval zou McLaren ervoor kunnen kiezen om Piastri de teamorder te geven terug te vallen achter Norris, om zo de Brit tot wereldkampioen te kronen. Dit is echter niet besproken binnen het team van McLaren, zo bevestigt de kampioenschapsleider: "Daar hebben we het niet over gehad. Ik denk ook niet dat ik erom zou vragen, dat vind ik ook geen faire vraag. Als het zo eindigt en Max dan kampioen zou worden, dan zij het zo." Piastri bevestigt: "Het is iets waar we het niet over hebben gehad. Ik heb pas een antwoord als ik weet wat er van me verwacht wordt."

