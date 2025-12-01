Eén dag na de F1 Grand Prix van Qatar hebben we nog genoeg om na te bespreken, zeker nu Max Verstappen zijn kampioenschapskansen in leven heeft kunnen houden. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Verstappen gaat naar Abu Dhabi met een achterstand van 12 punten op Lando Norris. Dit had 10 punten kunnen zijn, als Kimi Antonelli niet een foutje had gemaakt in de één na laatste ronde op het circuit van Lusail. Helmut Marko suggereerde dat de Mercedes-coureur Norris er expres langs had gelaten. Antonelli kreeg te maken met doodsbedreigingen en haatberichten, waarna Red Bull een statement heeft uitgebracht om excuses aan te bieden. Ondertussen zijn Verstappen, Red Bull-strateeg Hannah Schmitz en McLaren-teambaas Andrea Stella ingegaan op de strategische fout die Oscar Piastri de overwinning en Norris het podium heeft gekost afgelopen zondag. McLaren gaat een onderzoek starten om zo sterker terug te komen in Abu Dhabi. Verder lijkt er meer bekend over de toekomstige rol van Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen steekt McLaren bij Britse pers: "Ze missen het gewoon compleet"

Max Verstappen won de Grand Prix van Qatar en zag zijn directe concurrenten, Lando Norris en Oscar Piastri, op de respectievelijk vierde en tweede plek eindigen. Na afloop haalde Verstappen subtiel uit naar een wederom blunderend McLaren. Eerder zei de Nederlander al dat hij alleen nog maar kans maakte op de titel omdat anderen (lees McLaren) fouten bleven maken. Voor de draaiende camera's van het Britse Sky Sports werd deze uitspraak nog even voor zijn voeten geworpen. "Denk je dat vandaag hier een voorbeeld van was?", zo vroeg de journaliste. Verstappen reageerde gevat: "Ja, dit was er weer eentje." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de strategische fout van McLaren.

© IMAGO x GPFans

Schmitz begrijpt niks van McLaren: "Positie waar wij voordeel uit kunnen halen"

De strategie en snelle beslissingen tijdens een race kunnen doorslaggevend zijn tijdens een wereldkampioenschap, zo werd gisteren ook maar weer eens bewezen rondom de pitstops van McLaren en Red Bull. Hannah Schmitz was zondag tijdens de Grand Prix van Qatar de dame die de cruciale knoop doorhakte naar binnen te gaan. "We zouden beide auto's de pits insturen als de safety car in ronde 7 naar buiten zou komen. Het heeft zo'n voordeel om onder de safety car naar binnen te gaan als je twee stops moet maken. Dat was voor ons een duidelijke beslissing en veel mensen in de pitstraat dachten er hetzelfde over", begon ze te vertellen bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over Red Bull-hoofdstrateeg Hannah Schmitz die verbaasd is over McLaren.

Related image

Red Bull Racing komt met rectificerend statement en maakt excuses naar Antonelli

Er is na afloop van de Grand Prix van Qatar een hoop te doen geweest rondom uitspraken van Helmut Marko en Gianpiero Lambiase, waarna Kimi Antonelli op social media een hoop haat en zelfs bedreigingen te verwerken kreeg. Het team van Red Bull heeft nu ingegrepen met een statement om de uitspraken te rectificeren. "Uitspraken vlak voor het einde en na de Grand Prix van Qatar, waarin gezegd wordt dat Antonelli expres Lando Norris voorbij liet, zijn overduidelijk incorrect. De herhaling laat zien dat Antonelli voor even de controle over zijn auto verliest, waardoor Norris hem kon passeren. Wij betreuren het oprecht dat dit ertoe heeft geleid dat Kimi online haat naar zijn hoofd heeft gekregen", zo klonk het statement. Lees hier het hele artikel over het statement van Red Bull na doodsbedreigingen aan het adres van Kimi Antonelli.

Related image

'Mercedes deelt meer dan duizend kwetsende berichten over Antonelli met FIA'

Mercedes heeft meer dan 1100 kwetsende berichten verzameld die naar Kimi Antonelli zijn gestuurd, nadat Helmut Marko van Red Bull hem beschuldigde over het opzettelijk laten passeren van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Qatar. De FIA is op de hoogte gesteld van alle bevindingen, in het kader van hun strijd tegen online misbruik. "Deze berichten bevatten onder andere doodsbedreigingen en homofobe beledigingen, naast algemene kritiek en beledigingen", zo werd er vermeld. Lees hier het hele artikel over de haatberichten die Mercedes heeft verzameld en met de FIA deelt.

Related image

Antonelli biedt excuses aan bij Verstappen na verliezen plek aan Norris in Qatar

Kimi Antonelli heeft na afloop van de Grand Prix van Qatar zijn verontschuldigingen aangeboden bij Max Verstappen. Antonelli werd in de voorlaatste ronde ingehaald door de McLaren van Lando Norris en dat is een nadeel voor Verstappen in zijn strijd om het kampioenschap. "Ik wilde het gewoon even uitpraten", zo vertelde de talentvolle Italiaan bij Sky Sports. "In de slotfase van zo'n belangrijke race kan een klein foutje grote gevolgen hebben." Antonelli trok het boetekleed aan en zag dat Verstappen zijn excuses accepteerde. "Ik voelde me verantwoordelijk en vond dat ik dat persoonlijk moest zeggen." Lees hier het hele artikel over Kimi Antonelli die zijn excuses aanbiedt bij Max Verstappen na Qatar.

Related image

'Tsunoda blijft in 2026 onderdeel van Red Bull in verband met nieuwe motordeal Honda'

Alles wijst erop dat Yuki Tsunoda's carrière als Formule 1-coureur op de grid er na 2025 op zit. Aankomende dinsdag wordt de officiële aankondiging van Red Bull verwacht waarin Isack Hadjar naar verluidt de promotie zal krijgen van zusterteam Racing Bulls naar het hoofdteam Red Bull Racing. De Frans-Algerijnse coureur wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Er is naar verluidt voor Tsunoda ook geen plek naast Liam Lawson. Debutant Arvid Lindblad zou vanuit de FIA Formule 2 worden opgetrommeld om het zitje van Hadjar over te nemen. De Japanner zou echter toch onderdeel van Red Bull kunnen blijven in verband met een nieuwe motordeal die Honda en de energiedrankfabrikant willen sluiten. Lees hier het hele artikel over de rol van Yuki Tsunoda volgend jaar.

Related image

Stella bevestigt onderzoek na kostbare flater: "We willen Verstappens dominantie stoppen"

McLaren lag tijdens de F1 Grand Prix van Qatar met beide coureurs in de top drie en, door hoe lastig het inhalen is, leek de overwinning en een dubbelpodium een zekerheid. Een strategische flater gaf Max Verstappen echter de kans om te zegevieren en zijn titelkansen in leven te houden. Andrea Stella, de teambaas van McLaren, laat weten dat ze hun kostbare fout gaan onderzoeken. "Wat betreft hoe verkeerd we zaten, is het iets wat we zullen onderzoeken. Er zal intern over vergaderd worden", legde Stella uit tegenover de aanwezige media in Qatar. "We zullen een aantal factoren moeten nalopen. Was er bijvoorbeeld een bepaalde partijdigheid in de manier waarop we dachten, waardoor we als groep verwachtten dat niet alle auto's per se een pitstop zouden maken?" Lees hier het hele artikel over onderzoek bij McLaren na de strategische blunder in Qatar.

Related image

Gerelateerd