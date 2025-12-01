Max Verstappen won de Grand Prix van Qatar en zag zijn directe concurrenten, Lando Norris en Oscar Piastri, op de respectievelijk vierde en tweede plek eindigen. Na afloop haalde Verstappen subtiel uit naar een wederom blunderend McLaren. Volgens de Nederlander hebben ze "het gewoon compleet gemist".

Verstappen begon aanvankelijk niet al te best aan het raceweekend in Qatar. Zijn RB21 had niet de snelheid om de McLarens bij te benen en Verstappen klaagde daarnaast steen en been over het stuiteren van de auto. In de Sprint verloor hij dan ook punten ten opzichte van zijn naaste rivalen, maar tijdens de daadwerkelijke Grand Prix op zondag maakte hij dit meer dan goed. Hoewel Piastri en Norris op de eerste startrij stonden bij het begin van de race, gingen ze vervolgens compleet de mist in. Verstappen wist bij de start al voorbij te gaan aan Norris, maar toen zich een kans voordeed om een gratis pitstop te maken tijdens een safety car, besloot McLaren als één van de weinigen om hun auto buiten te houden. Verstappen begrijpt er werkelijk niks van.

Verstappen spreekt van 'weer een fout' van McLaren in Qatar

Eerder zei Verstappen al dat hij alleen nog maar kans maakte op de titel omdat anderen (lees McLaren) fouten bleven maken. Voor de draaiende camera's van het Britse Sky Sports werd deze uitspraak nog even voor zijn voeten geworpen. "Denk je dat vandaag hier een voorbeeld van was?", zo vroeg de journaliste, doelend op de fouten die door McLaren worden gemaakt. Verstappen reageerde gevat: "Ja, dit was er weer eentje." Toen Verstappen vervolgens de vraag kreeg of hij vindt dat McLaren te veel risico neemt door het voor beide coureurs eerlijk te houden, deelde hij nog maar eens een steek uit.

Verstappen ziet McLaren "kans compleet missen"

"Ik denk dat dit niets te maken heeft met dingen eerlijk willen doen [voor Piastri en Norris, red.]. Vandaag was het gewoon dat ze compleet de hele kans misten voor een gratis pitstop", zo klonk het lachend uit de mond van de viervoudig wereldkampioen. "Dus ja, we gaan het zien [in Abu Dhabi, red.]."

