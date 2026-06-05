Het Formule 1-spektakel is na de race in Canada neergestreken in het iconische prinsdom voor de Grand Prix van Monaco. Dit raceweekend vormt de zesde ronde van het wereldkampioenschap en markeert de officiële start van het Europese zomerseizoen. Vandaag beginnen we met de twee eerste trainingen.

Voor de coureurs belooft het een uitdagend weekend te worden op het krappe stratencircuit. De nieuwe actieve aerodynamica, die normaal gesproken zorgt voor minder luchtweerstand, wordt in Monaco vanwege de lage gemiddelde snelheden niet gebruikt. Daarnaast moeten de teams rekening houden met wisselende weersomstandigheden. Waar de ochtend zonnig begint met temperaturen tussen de 20 en 24 graden Celsius, is er in de middag een kans van dertig tot vijftig procent dat lokale buien vanuit de bergen het circuit bereiken. Bij zonnig weer kan de baantemperatuur oplopen tot zo'n veertig graden.

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Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vandaag begint het raceweekend met de eerste vrije training om 13:30 uur in Monte Carlo. Pas om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Morgen krijgen de teams en de coureurs het laatste trainingsuurtje om 12:30 uur, want om 16:00 uur gaat het licht op het Circuit de Monaco op groen voor de doorgaans zinderende en bloedstollende kwalificatie. Die sessie zal uiteindelijk de startvolgorde bepalen van de Grand Prix van Monaco - bestaande uit 78 rondjes - die zondag om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 5 juni

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 6 juni

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 juni

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

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