Andrea Kimi Antonelli (19) heeft na afloop van de Grand Prix van Qatar zijn verontschuldigingen aangeboden bij Max Verstappen (28). Antonelli werd in de voorlaatste ronde ingehaald door de McLaren van Lando Norris (26) en dat is een nadeel voor Verstappen in zijn strijd om het kampioenschap.

Als Norris aankomende zondag in Abu Dhabi op het podium finisht, is hij wereldkampioen. Verstappen kan er ongeacht zijn eigen resultaat dan niets meer aan veranderen. Dat zou anders zijn geweest als Norris gisteren niet voorbij Antonelli zou zijn gekomen. De Brit leek muurvast te zitten in de vuile lucht achter de Mercedes, maar kort voor het einde kon hij er - door een slippertje van Antonelli - alsnog voorbij. Na afloop werd er gesuggereerd, onder meer door Gianpiero Lambiase en Dr. Helmut Marko, dat Antonelli bewust Norris voorbij had gelaten. Maar dat bleek niet het geval - en Antonelli bood na afloop van de race in Qatar zelfs nog z'n excuus aan bij Verstappen.

Verstappen niet boos op Antonelli in Qatar

Toen de strijd gestreden was, zocht Antonelli de Red Bull-coureur op. "Ik wilde het gewoon even uitpraten", zo vertelt de talentvolle Italiaan bij Sky Sports. "In de slotfase van zo'n belangrijke race kan een klein foutje grote gevolgen hebben." Antonelli trok het boetekleed aan en zag dat Verstappen zijn excuses accepteerde. "Ik voelde me verantwoordelijk en vond dat ik dat persoonlijk moest zeggen. Gelukkig begreep Max het volledig", zo klonk het uit de mond van de Mercedes-coureur.

Antonelli gelooft nog in vijfde wereldtitel voor Verstappen

Of Antonelli denkt dat zijn foutje in Qatar de doodsteek gaat betekenen voor Verstappen in zijn strijd om de wereldtitel? Nee. "Kan hij het nog halen? Naar mijn mening absoluut wel", zo zegt Antonelli. "Hij zit in een positie waarin hij niets meer te verliezen heeft. Dat geeft hem vrijheid en zelfvertrouwen, dat is gevaarlijk voor de rest.”

