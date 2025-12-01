McLaren lag tijdens de F1 Grand Prix van Qatar met beide coureurs in de top drie en, door hoe lastig het inhalen is, leek de overwinning en een dubbelpodium een zekerheid. Een strategische flater gaf Max Verstappen echter de kans om te zegevieren en zijn titelkansen in leven te houden. Andrea Stella, de teambaas van McLaren, laat weten dat ze hun kostbare fout gaan onderzoeken.

Oscar Piastri leidde de openingsfase na vanaf de pole position te zijn gestart op het Lusail International Circuit. Lando Norris kwam niet lekker weg vanaf de vuile kant van de grid en verloor P2 aan Verstappen. Nico Hülkenberg werd door Pierre Gasly uitgeschakeld en dat leverde een safety car op. McLaren bleef als enige buiten, terwijl de rest van het veld wel een pitstop maakte. Vandaag de limiet van 25 ronden op een bandensetje, was ronde 7 van 57 het perfecte moment om achter de safety car te stoppen. De McLarens lagen als het ware een stop achter en moesten op de baan tijdwinst zien te vinden. Piastri herstelde zich tot de tweede plaats, terwijl Norris achter Carlos Sainz buiten het podium terechtkwam. Verstappen gaat dankzij de overwinning in Qatar met een achterstand van 12 punten op Norris richting de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Stella bevestigt onderzoeken en vergaderingen

"Wat betreft hoe verkeerd we zaten, is het iets wat we zullen onderzoeken. Er zal intern over vergaderd worden", legde Stella uit tegenover de aanwezige media in Qatar. "We zullen een aantal factoren moeten nalopen. Was er bijvoorbeeld een bepaalde partijdigheid in de manier waarop we dachten, waardoor we als groep verwachtten dat niet alle auto's per se een pitstop zouden maken? We zullen het heel nauwkeurig moeten onderzoeken. Wat echter belangrijk is, is dat we het op dezelfde constructieve, maar analytische manier doen." McLaren wil koste wat het kost geen schuldcultuur creëren.

McLaren wil degene zijn die Verstappen gaat stoppen

"We zijn teleurgesteld", vervolgde de Umbriër. "Maar zodra we ons onderzoek beginnen, zijn we meer vastberaden dan ooit om te leren van onze lessen, om ons aan te passen en om sterker te worden als team. Zo zorgen we ervoor dat we deze fenomenale, mooie kans om te vechten voor het rijderskampioenschap aangrijpen en dat wij degenen zijn die daadwerkelijk Verstappens dominantie in dit tijdperk van de Formule 1 kunnen stoppen. We willen het gevecht aangaan, terwijl we op ons best zijn. Ik kijk uit naar de volgende race en ik kijk uit naar hoe sterk we als team gaan reageren."

