'Mercedes deelt meer dan duizend kwetsende berichten over Antonelli met FIA'
'Mercedes deelt meer dan duizend kwetsende berichten over Antonelli met FIA'
Mercedes heeft meer dan 1100 kwetsende berichten verzameld die naar Kimi Antonelli zijn gestuurd, nadat Helmut Marko van Red Bull hem beschuldigde over het opzettelijk laten passeren van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Qatar. De FIA is op de hoogte gesteld van alle bevindingen, in het kader van hun strijd tegen online misbruik.
De gemoederen liepen hoog op toen de jonge coureur aan het einde van de race in Qatar de controle over zijn wagen verloor terwijl hij Lando Norris aan het afhouden was, waardoor de McLaren-coureur langs hem kon komen. Het incident zorgde ervoor dat Norris twee puntjes meer had dan Red Bull-coureur en racewinnaar Max Verstappen in Abu Dhabi dus een nog lagere eindklassering van Norris nodig heeft om de wereldtitel te pakken. De opmerkingen van Gianpiero Lambiase en Helmut Marko, waarin zij suggereerden dat de Mercedes-coureur Norris opzettelijk had doorgelaten, leidden vervolgens tot een enorme golf aan online haat richting Antonelli.
Mercedes deelt bevindingen met FIA
Mercedes heeft nu alle verzamelde gegevens, inclusief de kwetsende opmerkingen, gedeeld met de FIA in het kader van de United Against Online Abuse-campagne. "Meer dan 1100 "ernstige of verdachte opmerkingen" werden door het communitymanagement van Mercedes op Antonelli's accounts gemeld - een stijging van 1100% ten opzichte van een normale zondag na de race. Er waren meer dan 330 soortgelijke opmerkingen op de accounts van Mercedes. Deze berichten bevatten onder doodsbedreigingen en homofobe beledigingen, naast algemene kritiek en beledigingen. Mercedes zal de cijfers en opmerkingen delen met de FIA, die een United Against Online Abuse-campagne voert", zo wordt er gemeld door The Race.
Red Bull-statement
Ook Antonelli zelf was helaas genoodzaakt om de situatie onder de aandacht te brengen door zijn profielfoto zwart te maken. Inmiddels heeft Red Bull zelf ook met een statement gereageerd op de vervelende situatie. De Oostenrijkse renstal heeft daarin de uitspraken van Marko gerectificeerd én laten weten dat men betreurt dat Antonelli zo bejegend is op social media.
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 14 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 1 uur geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november