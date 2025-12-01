Mercedes heeft meer dan 1100 kwetsende berichten verzameld die naar Kimi Antonelli zijn gestuurd, nadat Helmut Marko van Red Bull hem beschuldigde over het opzettelijk laten passeren van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Qatar. De FIA is op de hoogte gesteld van alle bevindingen, in het kader van hun strijd tegen online misbruik.

De gemoederen liepen hoog op toen de jonge coureur aan het einde van de race in Qatar de controle over zijn wagen verloor terwijl hij Lando Norris aan het afhouden was, waardoor de McLaren-coureur langs hem kon komen. Het incident zorgde ervoor dat Norris twee puntjes meer had dan Red Bull-coureur en racewinnaar Max Verstappen in Abu Dhabi dus een nog lagere eindklassering van Norris nodig heeft om de wereldtitel te pakken. De opmerkingen van Gianpiero Lambiase en Helmut Marko, waarin zij suggereerden dat de Mercedes-coureur Norris opzettelijk had doorgelaten, leidden vervolgens tot een enorme golf aan online haat richting Antonelli.

Mercedes deelt bevindingen met FIA

Mercedes heeft nu alle verzamelde gegevens, inclusief de kwetsende opmerkingen, gedeeld met de FIA in het kader van de United Against Online Abuse-campagne. "Meer dan 1100 "ernstige of verdachte opmerkingen" werden door het communitymanagement van Mercedes op Antonelli's accounts gemeld - een stijging van 1100% ten opzichte van een normale zondag na de race. Er waren meer dan 330 soortgelijke opmerkingen op de accounts van Mercedes. Deze berichten bevatten onder doodsbedreigingen en homofobe beledigingen, naast algemene kritiek en beledigingen. Mercedes zal de cijfers en opmerkingen delen met de FIA, die een United Against Online Abuse-campagne voert", zo wordt er gemeld door The Race.

Red Bull-statement

Ook Antonelli zelf was helaas genoodzaakt om de situatie onder de aandacht te brengen door zijn profielfoto zwart te maken. Inmiddels heeft Red Bull zelf ook met een statement gereageerd op de vervelende situatie. De Oostenrijkse renstal heeft daarin de uitspraken van Marko gerectificeerd én laten weten dat men betreurt dat Antonelli zo bejegend is op social media.