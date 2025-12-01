close global

Qatar

Schmitz begrijpt niks van McLaren: "Positie waar wij voordeel uit kunnen halen"

Brian Van Hinthum
Qatar

De strategie en snelle beslissingen tijdens een race kunnen doorslaggevend zijn tijdens een wereldkampioenschap, zo werd gisteren ook maar weer eens bewezen rondom de pitstops van McLaren en Red Bull. Hannah Schmitz was zondag de dame die de cruciale knoop doorhakte naar binnen te gaan en zij is nu aan het woord.

De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, waardoor ze eigenlijk de hele race verziekten.

Duidelijke call

Bij Red Bull gingen ze wél gewoon naar binnen. Een beslissing die genomen werd door hoofdstrateeg Schmitz. Na afloop na de zege mocht zij mee de bokalen ophalen met Max Verstappen én verscheen ze nog even voor de camera van Viaplay: "We zouden beide auto's de pits insturen als de safety car in ronde 7 naar buiten zou komen. Het heeft zo'n voordeel om onder de safety car naar binnen te gaan als je twee stops moet maken. Dat was voor ons een duidelijke beslissing en veel mensen in de pitstraat dachten er hetzelfde over. In die ronde hoorden we dat McLaren buiten bleef en iedereen vroeg zich af: ''Weet je het zeker? Wil je echt naar binnen?'' Ik dacht: ''Ja, zeker weten!.'''

Redenen McLaren

Het feit dat McLaren buiten bleef, daar waren toch wel wat vraagtekens over: "Misschien zit McLaren in een hele moeilijke situatie waarin ze hun coureurs eerlijk willen behandelen. Dat is een positie waaruit wij voordeel kunnen halen. Ik denk dat het lastig voor ze is. Bovendien hadden ze een groot voordeel aan snelheid ten opzichte van de rest van het veld en misschien hoopten ze daarom dat ze voldoende weg konden rijden voor de pitstops. Misschien waren ze ook bezorgd door de die maximale stints van 25 ronden. Ik ben McLaren niet, dus ik weet het niet."

