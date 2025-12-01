Volgens verschillende bronnen zal Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing blijven, maar dan moet hij genoegen nemen met de rol van test- of reservecoureur. Het zou allemaal te maken hebben met een nieuwe motordeal die de energiedrankfabrikant wil sluiten met Honda.

Alles wijst erop dat Tsunoda's carrière als Formule 1-coureur op de grid er na 2025 op zit. Aankomende dinsdag wordt de officiële aankondiging van Red Bull verwacht waarin Isack Hadjar naar verluidt de promotie zal krijgen van zusterteam Racing Bulls naar het hoofdteam Red Bull Racing. De Frans-Algerijnse coureur wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Er is naar verluidt voor Tsunoda ook geen plek naast Liam Lawson. Debutant Arvid Lindblad zou vanuit de FIA Formule 2 worden opgetrommeld om het zitje van Hadjar over te nemen.

Red Bull heeft nieuwe motordeal nodig voor oude auto's

Red Bull en Racing Bulls zijn een samenwerking aangegaan met de Ford Motor Company om samen met hun eigen Red Bull Powertrains de power units te bouwen volgens de nieuwe reglementen van 2026. Toch wil Red Bull een nieuwe motordeal sluiten met Honda, die overstapt naar Aston Martin, vanwege het 'Testing of Previous Cars'-scenario. TPC-testdagen zijn Formule 1-tests die gedaan mogen worden met auto's die twee jaar of ouder zijn. Maar wanneer Red Bull volgend jaar met Ford uitkomt, hebben de TPC-auto's nog steeds Honda-motoren. Er moet dus een nieuwe deal gesloten worden tussen Red Bull en de Japanse autogigant, omdat het huidige contract na dit seizoen afloopt.

Honda komt met voorwaarde

Het Japanse Shiga Sports evenals Autosport meldt dat Tsunoda een cruciale rol speelt in deze motordeal. Honda mag namelijk zelf de prijs bepalen van de power units, mocht Red Bull nieuwe nodig hebben voor de TPC-bolides. Naar verluidt is Honda bereid de prijs laag te houden op voorwaarde dat Red Bull Tsunoda niet volledig ontslaat, maar aanhoudt als test- of reservecoureur. "We hebben altijd een goede en eerlijke relatie gehad met Honda. We hadden afgelopen vrijdag een vergadering en we zijn goed op weg naar een oplossing voor dit probleem", zo heeft Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko laten weten tegenover Autosport.

