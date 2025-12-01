Er is na afloop van de Grand Prix van Qatar een hoop te doen geweest rondom uitspraken van Helmut Marko en Gianpiero Lambiase, waarna Kimi Antonelli op social media een hoop haat en zelfs bedreigingen te verwerken kreeg. Het team van Red Bull heeft nu ingegrepen met een statement om de uitspraken te rectificeren.

Na afloop van de Grand Prix van Qatar ontstond er een hoop commotie. Het had te maken met uitspraken van Lambiase, die in het heetst van de strijd op de boardradio liet horen dat hij dacht dat Antonelli doelbewust Lando Norris voorbij liet voor de vierde plek in de race. Later bood hij daar zijn excuses voor aan tegenover Toto Wolff. Marko deed er zelfs een schepje bovenop en herhaalde meermaals dat Antonelli dus bewust de Britse coureur er voorbij liet. Wolff was - op zijn zachtst gezegd - not amused met de uitspraken van zijn landgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Haat naar Antonelli

Tot overmaat van ramp namen enkele zelfbenoemde 'Verstappen-fans' de commentaren ten harte en vlogen ze naar het Instagram-kanaal van Antonelli om daar de slechts negentienjarige coureur te voorzien van haatcomments, boze reacties en zelfs (doods)bedreigingen. Een flinke vent ben je dan, maar na verloop van tijd werden de haatcomments gelukkig verdreven door mensen die wél over een werkende bovenkamer beschikken. Zij spraken hun steun uit naar de Italiaan, al was dit wel al na het moment dat Antonelli zijn profielfoto op zwart had gezet.

Red Bull lanceert statement

Red Bull heeft nu besloten om met een statement afstand te nemen van de uitspraken van Marko én excuses te maken aan Antonelli: "Uitspraken vlak voor het einde en na de Grand Prix van Qatar, waarin gezegd wordt dat Antonelli expres Lando Norris voorbij liet, zijn overduidelijk incorrect. De herhaling laat zien dat Antonelli voor even de controle over zijn auto verliest, waardoor Norris hem kon passeren. Wij betreuren het oprecht dat dit ertoe heeft geleid dat Kimi online haat naar zijn hoofd heeft gekregen."

Gerelateerd