Ocon onthult medische gevolgen mega-crash, 'Brown wilde Piastri niet bij McLaren' | GPFans Recap

We zitten tussen de F1 Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent, terwijl we steeds dichter bij het raceweekend in Austin, Texas komen.

Er is geen Formule 1 dit weekend, maar er zijn wel genoeg andere kampioenschappen actief. Zo ook de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar Max Verstappen doet daar dit keer niet aan mee. GPFans legt uit waarom. Er werd verder teruggeblikt op Singapore, waar George Russell en Verstappen ingingen op de start, en we kijken naar de sluwe tactiek van Williams. Ondertussen is Christian Horner opzoek naar een nieuwe werkgever, weten we meer over de rechtszaak tussen Álex Palou en McLaren, en gaat Esteban Ocon in op de medische gevolgen van zijn crash in Miami.

Artikel gaat verder onder video

Dit is waarom Verstappen vandaag níet in de Nürburgring Langstrecken-Serie racet

Vandaag werd de seizoensfinale van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) gehouden, maar de winnaar van de vorige wedstrijd staat niet op de grid. Max Verstappen heeft NLS10 namelijk overgeslagen, ondanks dat er ook geen Formule 1 is dit weekend. Waarom is dat zo? GPFans legt het uit. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die een weekendje vrij heeft.

© VLN

Ocon onthult drie jaar na mega-crash in F1: "Ik zakte in elkaar en plaste bloed"

Esteban Ocon zien we al sinds het seizoen 2016 in de Formule 1. Hij heeft in die tijd meerdere crashes gehad en er zaten een aantal flinke klappers tussen. Degene die er bovenuit steekt, is die van de Grand Prix van Miami drie jaar geleden. De Haas F1-coureur heeft bij een Franstalig platform de medische gevolgen ervan onthuld. "Ik heb een aantal stevige crashes meegemaakt", begon Ocon in een interview bij het YouTube-kanaal Legend. "Even afkloppen, maar die crashes zijn nooit te heftig geweest, ondanks dat een aantal boven de 40G uitkwamen en ik bijna mijn bewustzijn door verloor. Soms werd mijn zicht wazig of had ik hoofdpijn voor drie à vier dagen." De Fransman ging vervolgens in op zijn klap in Miami. Lees hier het hele artikel over de klapper van Esteban Ocon.

Related image

Boardradio's leggen 'manipulerende' tactiek Williams bloot: zo kon Sainz punt scoren na diskwalificatie

Williams kreeg op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Singapore te maken met een dubbele diskwalificatie. De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, kwam er echter achter dat ze een illegale DRS hadden op het Marina Bay-stratencircuit. Het gat tussen twee profielen van de achtervleugel gingen overschreden de limiet van 85 millimeter. Desondanks wist het team op de zondag een punt te scoren met Carlos Sainz. Uit de boardradio's blijkt dat Alexander Albon werd ingezet om een soort Monaco-tactiek te gebruiken: het ophouden van een andere deelnemer om een pitstop zonder positieverlies te garanderen voor een teamgenoot. Lees hier het hele artikel over de tactiek van Williams in Singapore.

Related image

F1-team geeft mogelijke derde optie voor Horner toe: "Betekent niet dat het níet gaat gebeuren"

Christian Horner zou elk F1-team op de grid hebben gecontacteerd in de hoop volgend jaar terug te keren in de paddock. Williams zette de deur al voor hem op een kiertje en er doen geruchten de ronde omtrent Ferrari, maar Alpine sluit een toekomst met de voormalig topman van Red Bull Racing ook niet uit. "Flavio [Briatore] en Christian zijn oude vrienden, dat is geen geheim", vertelde uitvoerend manager Steve Nielsen. "Ik weet niet waar zij over hebben gepraat, maar zover ik zie en weet, is het niet de waarheid dat Christian naar Alpine komt. Maar dat betekent niet dat het níet gaat gebeuren. Het is en blijft de Formule 1." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Christian Horner.

Related image

Russell en Verstappen met elkaar eens: "Dan had Max de race gewonnen"

George Russell en Max Verstappen zijn het erover eens: had Verstappen de leiding gepakt bij de start afgelopen zondag, dan had hij ook de F1 Grand Prix van Singapore gewonnen. Russell gaat in op de "slimme zet" van Red Bull Racing en Verstappen vertelt over de impact van de bandenkeuze in de openingsfase van de race. "Als Max namelijk eerder bij bocht 1 was aangekomen, dan denk ik dat hij de race had gewonnen met hoe moeilijk inhalen is. Je zag dat Lando echt de snelste was, maar hij kon Max gewoon niet inhalen", aldus Russell. Gevraagd of hij het met hem eens was, antwoordde Verstappen: "Ja, ik denk het ook. Het is zo lastig om hier in te halen, maar ik heb de leiding niet kunnen pakken in bocht 1." Lees hier het hele artikel over George Russell en Max Verstappen in Singapore.

Related image

Palou onthult in rechtszaak: 'Brown gaf toe dat hij toen Piastri niet had willen aannemen'

Álex Palou heeft onthuld dat Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, geen voorstander was van het idee om Oscar Piastri naast Lando Norris te zetten in de Formule 1. Toch kwam de coureur die momenteel het wereldkampioenschap leidt, wel in de McLaren te zitten. Palou vertelt bij de rechtszaak wie daar verantwoordelijk voor is. "Op 22 september had [mijn management] een gesprek met Zak, en Zak had hen verteld dat ze een snelle coureur nodig hadden voor 2023", zo werd Palou door Motorsport Magazine geciteerd bij de rechtszaak. "Maar het zou geen impact hebben op mijn kansen om in de Formule 1 te komen." Lees hier het hele artikel over de rechtszaak rondom Álex Palou en McLaren.

Related image

Gerelateerd