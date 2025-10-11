Dit is waarom Verstappen vandaag níet in de Nürburgring Langstrecken-Serie racet

Vandaag wordt de seizoensfinale van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) gehouden, maar de winnaar van de vorige wedstrijd staat niet op de grid. Max Verstappen slaat NLS10 over, ondanks dat er ook geen Formule 1 is dit weekend. Waarom is dat zo?

Verstappen heeft zes weken achter elkaar een race verreden. Na zijn tweede plaats voor thuispubliek in de Dutch Grand Prix op Zandvoort, won hij de Grand Prix van Italië op Monza. Een week later nam hij deel aan zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife, de 65. ADAC ACAS Cup (NLS7). Dit deed hij met een teruggeschroefde GT4-Porsche om zo zijn GT3-licentie aan te mogen vragen. Vervolgens won de Red Bull F1-coureur de Grand Prix van Azerbeidzjan om het gat verder te dichten richting de McLarens. De week erop schreef hij zich in voor de 57. ADAC Barbarossapreis.

Verstappen neemt even pauze

Verstappen kwalificeerde zich als derde, maar pakte meteen de leiding bij de start. Hij bouwde een voorsprong op van meer dan een minuut, voordat hij de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing overhandigde aan Chris Lulham. Hij zegevierde samen met zijn protegé in zijn eerste NLS-race met een GT3-auto. Afgelopen zondag kwam de Limburger als tweede over de streep in de Grand Prix van Singapore.

Vandaag wordt de 1. NLS Sportwarte-Trophy verreden, de tiende en laatste ronde van het 2025-seizoen van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Verstappen doet echter niet mee. "Ik neem even een pauze. Ik heb nu zes weekenden op rij gereden, dus dat is best veel", zo heeft hij laten weten. Verstappen.com Racing meldde bij GPFans dat ze het nieuws zullen delen, wanneer er nieuwe GT3-plannen zijn voor de viervoudig wereldkampioen.

Lulham in GT World Challenge

Naast dat Verstappen toe was aan een weekendje rust, had hij NLS10 überhaupt niet met Lulham kunnen doen, en dat zal ook tegen hebben gezeten. De jonge Brit is namelijk op het Circuit de Barcelona-Catalunya dit weekend. Verstappen.com Racing, met de technische steun van 2 Seas Motorsport voor de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, strijdt daar voor het rijderskampioenschap en het teamskampioenschap in de Gold Cup-klasse van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Harry King, Lulham en Thierry Vermeulen liggen 16 punten voor op de Al Manar Racing by WRT-BMW van Jens Klingmann, Ben Tuck en Al Faisal Al Zubair.

