George Russell en Max Verstappen zijn het erover eens: had Verstappen de leiding gepakt bij de start afgelopen zondag, dan had hij ook de F1 Grand Prix van Singapore gewonnen. Russell gaat in op de "slimme zet" van Red Bull Racing en Verstappen vertelt over de impact van de bandenkeuze in de openingsfase van de race.
Russell pakte de pole position en reed relatief onbedreigd naar de overwinning - een verrassing op het Marina Bay-stratencircuit, aangezien de Mercedes normaal gesproken alleen hard loopt vergeleken met de competitie in koelere weersomstandigheden. Verstappen had een goede start op de zachte compound, maar niet goed genoeg om bij de Mercedes in de aanval te kunnen. Achter hem waren de McLarens aan het vechten. Lando Norris kwam goed weg van zijn plek en ging niet alleen Kimi Antonelli voorbij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri, al gebeurde het met een beetje contact. De Brit zat vervolgens de gehele race vast achter de Red Bull.
Start was cruciaal in Singapore
Verstappen begon op de softs in de hoop langs Russell te geraken bij de start. "Ja, volgens mij was dat wel een slimme zet van die jongens. Als Max namelijk eerder bij bocht 1 was aangekomen, dan denk ik dat hij de race had gewonnen met hoe moeilijk inhalen is. Je zag dat Lando echt de snelste was, maar hij kon Max gewoon niet inhalen."
Gevraagd of hij het eens was met Russell, antwoordde Verstappen: "Ja, ik denk het ook. Het is zo lastig om hier in te halen, maar ik heb de leiding niet kunnen pakken in bocht 1. We wisten dat de binnenkant van de baan een stuk slechter zou zijn voor de start. Voor wat voor reden dan ook was het nog erger vergeleken met vorig jaar, dus dat was natuurlijk jammer. Ik wist dat het een uitdaging zou worden om überhaupt mijn positie te behouden op dezelfde bandencompound. Dus besloten we voor de softs te gaan, hopend dat we onze positie zouden behouden en misschien zelfs voor P1 konden vechten in bocht 1. Toen dat niet lukte, was het een kwestie van de race managen, om te proberen de softs lang genoeg in leven te houden, totdat ik veilig kon wisselen naar de harde band."
